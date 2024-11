Abruzzo: Giunta regionale via libera ad una variazione bilancio di previsione 2024-2026

Mario Quaglieri, Assessore regionale al Bilancio

L’Aquila,11 nov. La Giunta regionale abruzzese nel corso della riunione di questa sera ha approvato,tra l’altro, su proposta dell’Assessore al Bilancio Mario Quaglieri una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in termini di competenza e cassa, in base alle richieste pervenute dai vari Servizi e Dipartimenti, di iscrizione di entrate e di corrispondenti spese derivanti da assegnazioni vincolate:1) Incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico e del personale sanitario al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nonché di ridurre le liste d’attesa e il ricorso alle esternalizzazioni. € 18.312.000,00; 2) Rimborso Commissioni incaricate della verifica e del collaudo dei depositi di oli minerali. € 250,00; 3) Pnrr . Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali. € 995.000,00; 4) Accordo Stato-Regione per Iniziative di farmacovigilanza attiva. € 375.000,00