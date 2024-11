Tutti i vincitori della 42esima edizione del Sulmona International Film 

Sulmona10 novembre– Cala il sipario sulla 42esima edizione del Sulmona International Film Festival tra applausi, dibattiti, premiazioni e un pizzico di nostalgia per la chiusura di un evento che, ogni anno che passa, riesce ad elevare la qualità della propria offerta a cinefili, giornalisti e semplici appassionati della Settima Arte. Ecco i premi principali, per scoprire il resto dei premi è possibile visitare il sito ufficiale e i social del festival:

BEST INTERNATIONAL SHORT FILM

SHEEP di Hadi Babaeifar – Iran

Per aver catturato sullo schermo il mondo del sogno, del desiderio e del paesaggio, tra i suoni dei fuochi in lontananza e una negazione della dimensione religiosa che incrocia l’esplorazione del mondo animale. L’universo onirico della natura si sposa, in chiave lynchiana, alla riflessione sull’essenza stessa dell’immagine, con un occhio a Maya Deren, alla dialettica dello specchio di Lacan e al più recente, affilato horror di Robert Eggers.

BEST NATIONAL SHORT FILM

WE SHOULD ALL BE FUTURISTS di Angela Norelli – Italia

Per la capacità di utilizzare stereotipi del cinema del passato per parlare del contemporaneo, affrontando tematiche forti e rilevanti con grande serietà, ma senza rinunciare una spiccata e colta chiave comica.

BEST ABRUZZO SHORT FILM

DUE di Matteo De Liberato

Felice e ben riuscita trasposizione dalla pagina allo schermo del racconto di Italo Calvino, l’opera riesce a trasmettere, attraverso una consapevole punteggiatura delle pause e dei silenzi, la rappresentazione della mancanza dell’altro. La scelta sapiente del bianco e nero diventa così espressione del grigiore provocato dalla condanna del lavoro. Il premio della Giuria va a Due di Matteo De Liberato.

BEST ACTRESS

Anna Manuelli for COMUNQUE BENE – Italia

Per aver saputo maneggiare con intensità il ruolo di una figlia che si ritrova a rigettare un padre assente, sostenendo con notevole adesione e toccante sensibilità un ritratto psicologico e femminile connotato da fragilità, sfumature e sfaccettature di rilievo.

BEST ACTOR

Giordano Capparucci for IL TAGLIO DI JONAS – Italia

Per la capacità del protagonista di far ridere e al contempo intenerire, parlando di un taglio che è anzitutto quello del cordone ombelicale. Magnifica, per spontaneità, la sua interpretazione, e significativa è la capacità del cortometraggio di sorprendere con un plot twist anche semplice ma indubbiamente di grande effetto.

“Un festival che ha ribadito e fortificato la sua vocazione di scoperta dei migliori talenti del cinema internazionale, ponendo in essere una riflessione approfondita sul linguaggio filmico. Un’occasione concreta per suggerire in tutti noi la possibilità di un punto di vista diverso sui tanti temi fondamentali della contemporaneità attraverso la lente del cinema. Siamo felicissimi che il pubblico, numeroso, abbia accolto e apprezzato senza pregiudizi i tanti contenuti del festival e ci auguriamo che questa tendenza possa consolidarsi negli anni a venire.” Questa la dichiarazione del direttore artistico Carlo Liberatore.



Un’edizione che ha riscosso apprezzamenti da tutto il mondo, a testimonianza di come la manifestazione abbia ormai attecchito anche nei circuiti cinematografici internazionali. A chiudere l’evento è stato il concerto Discoverland del trio Angelini – Cortese – Fabi che, presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona, si è esibito per un’ora e mezza di fronte a un folto pubblico incantato in quella che è stata l’unica data abruzzese del loro tour autunnale. Uno show intenso e pieno di contaminazioni artistiche e musicali, un vero e proprio viaggio nelle sonorità trasversali che arricchiscono la proposta di una band originale, introdotta dalle performance di Leo Pari e Alessandro Ragazzo.

Le parole del presidente di Sulmonacinema Marco Maiorano: “Cinema, ça va sans dire, ma anche arti visive, approfondimenti tematici su questioni legate al sociale e all’ambiente, tanti ospiti e musica, come quella che ci ha letteralmente avvolti e coinvolti ieri sera a conclusione dei quattro intensi giorni del Sulmona International Film Festival. Grazie a tutti, pubblico, volontari, collaboratori, partner, per aver contribuito a rendere memorabile il 42° SIFF. All’anno prossimo e, come sempre, ad maiora!”.