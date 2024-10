Sulmona, venerdì prossimo la presentazione della 72^ Stagione della Camerata Musicale  e del 38° Concorso Internazionale di canto ‘Maria Caniglia’

L’incontro è in programma presso ‘Spazio Pingue- (ore 17,30)

Sulmona, 12 ottobre– L’incontro per la presentazione della 72° Stagione della Camerata Musicale al Teatro Comunale “M.Caniglia” di Sulmona e del 38° Concorso Internazionale di Canto Maria Caniglia è in programma per Venerdì 18 Ottobre 2024 ore 17:30 – Spazio Pingue -Sulmona. Lo ha annunciato oggi il Direttore Artistico M° Gaetano Di Bacco

Per l’occasione interverranno Lando Sciuba Presidente Camerata Musicale, Vittorio Masci Presidente Concorso Internazionale Canto M.Caniglia, Gaetano Di Bacco Direttore Artistico

Si tratta uno degli appuntamenti culturali piu’ attesi in città per il valore degli artisti non solo italiani ma anche stranieri ma per la qualità dell’offerta culturale

La 72 ^ stagione musicale al Teatro M. Caniglia si caratterizzerà con 21 manifestazioni che si svolgeranno dal prossimo 27 Ottobre con il Concerto inaugurale di Severoceska Filharmonie Teplice fino al 6 aprile 2025con il concerto conclusivo Die Erste Walpurgisnacht con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “ L.D’Annunzio” ed il Coro dell’Accademia di Pescara.

Fra gli altri appuntamenti di pareticolare interesse spiccano quello di domenica 3 novembre con Ilaria Loatelli ( pianoforteI),il 7 – 14- 28 Novembre con i giovani artisti,il 24 Novembre la serata finale del 38^ Concorso di canto ‘Maria Caniglia’, 1 Dicembre la Boheme con il Coro dell’Opera di Parma, il 15 dicembre la serata dedicata alle musiche da film del grande c ompositore italiano Morricone mentre il concerto di Natale ( Benedict Gospel Choir-South Caroliona) è in programma il 26 dicembre.

Il Concerto di Capodanno con l’orchestra sinfonica della Radio e Televisione di Kiev in programma il 1 gennaio ore 17,30 aprirà la stagione per l’anno 2025. Di particolare interesse anche gli appuntamenti del 12 gennaio Il lago dei cigni (Russian Classical Ballet), il 2 febbraio con Maurizio Vandelli che canta Lucio Battisti e il 16 febbraio con l’Orchestyra sinfonica dell’Adriatico. Nelle domeniche successive appuntamenti con la lirica, lirica-sinfonica,J azz,musica da camera. Lo spettacolo finale della 72 stagione è in programma il 6 aprile con Die Erste Wal Purggisnacht



L’Attività della Camerata Musicale Sulmonese e dell’Associazione Musicale Maria Caniglia rappresentano per Sulmona e per l’intera Valle Peligna, Alto Sangro una della attività che più hanno contribuito allo sviluppo culturale e musicale di tutto il centro Abruzzo.