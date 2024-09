Scuole nei comuni montani, Santangelo: “Garantire il servizio scolastico”

–Sulmona, 5 settembre “È prioritario garantire l’efficienza del servizio scolastico nei comuni di montagna per contrastarne lo spopolamento e favorirne il rilancio sociale ed economico”.A dirlo è Roberto Santangelo, assessore con deleghe all’Istruzione e agli Enti Locali della Regione Abruzzo, in occasione dell’incontro per approfondire le problematiche delle scuole nei comuni montani con i sindaci di Barrea, Aldo Di Benedetto; Civitella Alfedena, Giuseppe Rossi; Villetta Barrea, Giuseppina Colantoni.“Le istituzioni scolastiche sono servizi essenziali per le famiglie che scelgono di vivere nei piccoli borghi delle nostre montagne, ma soprattutto sono il luogo di trasmissione della conoscenza alle giovani generazioni – ha aggiunto Santangelo – È fondamentale partire dalle esigenze dei residenti affinché la Regione Abruzzo possa promuovere azioni, in sinergia con le amministrazioni locali, che limitino l’isolamento e garantiscano il rilancio delle aree interne” conclude.