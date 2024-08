Mamma Orsa: una Giornata in Memoria di Amarena a Villalago

Villalago,24 agosto– Sabato 31 Agosto, Villalago si prepara ad accogliere la prima edizione di “Mamma Orsa: prima giornata in memoria di Amarena”. A un anno esatto dalla tragica scomparsa dell’orsa Amarena, l’Associazione Culturale Antico Borgo ha organizzato un’intera giornata dedicata alla sua memoria, che vedrà la partecipazione di appassionati della natura, studiosi e cittadini uniti per onorare questa iconica figura del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

La giornata inizierà alle 10 del mattino con una suggestiva camminata nel “sentiero di Amarena”, un percorso montano inaugurato lo scorso giugno a Villalago. Questo itinerario, che attraversa i luoghi frequentati da Amarena e dai suoi cuccioli, offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella bellezza incontaminata della natura, accompagnati da un esperto naturalista. La camminata sarà non solo un’occasione per apprezzare il paesaggio, ma anche un momento di riflessione sull’importanza della convivenza tra uomo e fauna selvatica, tema centrale del libro “Mamma Orsa”, che ispira questo percorso.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, la Sala Polifunzionale di Villalago ospiterà l’evento “Mamma Orsa”. Durante questo appuntamento culturale, verranno presentati tre libri che ruotano attorno al tema degli orsi: “Juan Carrito, una vita da star” di Alessandra Peretti, “Amarena” di Alessandro Faonio e, in anteprima, il nuovo libro curato dall’Associazione Culturale Antico Borgo, “LAMPO E TUONO: Le avventure dei due cuccioli di Mamma Orsa Amarena”, il seguito naturale di “Mamma Orsa”.

L’evento sarà anche l’occasione per premiare artisti, scrittori e personalità che si sono distinti per il loro impegno nella memoria di Amarena e nella promozione della tutela degli animali e dell’ambiente. A seguire, verrà proiettato un cortometraggio dedicato alla storia di Amarena, con la partecipazione di un noto esperto di orsi che approfondirà la situazione attuale della fauna selvatica nell’area.

La giornata si concluderà con un toccante “Concerto per Amarena”, che inizierà alle 22. Questo momento musicale sarà un tributo sonoro alla memoria dell’orsa Amarena e offrirà un’occasione di unione e condivisione per tutti i presenti.

L’Associazione Culturale Antico Borgo invita tutte le associazioni e coloro che sostengono i diritti degli animali e il rispetto della natura a partecipare a questa giornata e a future iniziative simili. La memoria di Amarena, e il messaggio di protezione della natura che rappresenta, devono continuare a vivere attraverso l’impegno di tutti noi, per garantire un futuro in cui uomo e natura possano convivere in armonia.

Questa prima edizione di “Mamma Orsa” promette di essere un evento di grande impatto emotivo e culturale, destinato a diventare un appuntamento annuale per mantenere vivo il ricordo di Amarena e promuovere la salvaguardia dell’ambiente.