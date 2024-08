   68 anni fa  la tragedia di Marcinelle,era  l’8 agosto 1956

Per il deputato abruzzese Guerino Testa(Fdi) “ Minatori simbolo lavoratori italiani nel mondo”

Sulmona, 8 agosto- “Era l’8 agosto del 1956 quando la miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle venne distrutta da un terribile incendio, causato da un cortocircuito. A perdere la vita, arsi vivi, furono 262 lavoratori, provenienti da 12 diversi Paesi. Più della metà di loro erano italiani e tra i nostri connazionali c’erano 60 abruzzesi originari di tutte e quattro le province, con prevalenza della zona di Pescara ed in particolare delle località di Manoppello, Lettomanoppello e Turrivalignani”. Lo ricorda oggi con una nota il deputato abruzzese Guerino Testa. (Fdi)

“Erano uomini e donne che avevano lasciato la loro terra nella speranza di un futuro migliore- scrive ancora Testa- per se stessi e per le loro famiglie. Uomini e donne che lavoravano con dedizione, spesso in condizioni disumane. La tragedia di Marcinelle, ferita aperta nella storia dell’Italia e dell’Europa intera, è una delle pagine più nere dell’emigrazione italiana all’estero. Ricordiamo con commozione i nostri connazionali che hanno perso la vita a Marcinelle, simboli del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”.