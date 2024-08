Bugnara: il 9 agosto Omar Pedrini a “ Libri sotto le stelle”

L’artista bresciano sarà ospite della terza edizione della kermesse letteraria insieme allo scrittore Federico Scarioni e al cantante Davide Apollo. Un evento gratuito che sarà aperto dai due sulmonesi Simone Ardini e Giancarlo Pizzi.

Nella foto Omar e Federico

Bugnara,6 agosto- Terzo appuntamento venerdì 9 agosto a Bugnara con la rassegna “Libri sotto le stelle”. Ospite della serata sarà l’artista Omar Pedrini per la sua ultima data estiva in centro Italia con il “Cane Sciolto Reading Tour”, presentazione musicale della sua biografia.



Scritto a quattro mani con Federico Scarioni “Cane Sciolto” (Senza Vento Edizioni) racconta la storia di Omar Pedrini, artista bresciano, leader dei Timoria per quasi 20 anni, poi cantante solista, poeta, showman, autore e conduttore TV, artista trasversale, attore e docente di master in Università.





“Cane sciolto”, diventato un cult ed esaurito in pochi mesi nel 2017, nella sua nuova edizione del 2023, si apre con una nuova prefazione a cura dello scrittore Federico Scarioni, oltre alla prefazione di Manuel Agnelli, già presente nella prima edizione.



L’evento gratuito che si terrà alle ore 21.30 in piazza SS. Rosario a Bugnara, vedrà la partecipazione di Omar Pedrini, dello scrittore Federico Scarioni e di Davide Apollo alla voce.



Ad aprire l’evento saranno Simone Ardini e Giancarlo Pizzi. Il duo sulmonese, impegnato dal 2016 con il progetto LaborAtorio, presenteranno alcuni dei brani tratti dall’album Luna Park di Ardini, in uscita in autunno, e dall’EP ‘Na Vit di Pizzi.

ph in alto di LucaDomenicoCalcaterra_