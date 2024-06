L’Abruzzo a Lorica, dal 24 al 28 giugno per Raduno Interappeninico

Al via il primo dei tre raduni tecnici per la stagione 2024/2025

Alfedena, 22 giugno– L’Abruzzo, risponde affermativamente alla chiamata per il primo Raduno Tecnico degli atleti FISI dello Sci Nordico Appenninico e lo fa attraverso l’apprezzata e giovane figura dell’atleta Alessia Basile e quella dell’allenatrice e preparatrice Elena Como. A ideare e proporre il tutto il Coordinatore Tecnico Interappenninico Tommaso Tamburro, altresì, allenatore nazionale.

Le due sportive che rappresenteranno l’Abruzzo, in questi quattro giorni di sport multiforme, sono due particolarissime rose, del curato e florido giardino, dell’Asd Sci Club di Alfedena.

La giovanissima e promettente, Alessia Basile, si distingue da vari anni nell’ambito dello sci di fondo e dello skiroll, tutto accade in silenzio e nella totale dedizione all’allenamento. A seguirla da tempo e con attestata competenza l’allenatrice Elena Como.

Questo raduno in quel di Lorica sarà esigente e ampio. Tante le tematiche toccate e sviscerate, spazio a differenti metodologie di allenamento, senza tralasciare aspetti concernenti la nutrizione sportiva con l’ausilio di specialisti del settore, effettuando sedute di videoanalisi biomeccaniche e appuntamenti di mental coaching.

In forze agli atleti provenienti da varie località e da vari Sci Club Arturo Como, nella tripla veste di referente dello Sci di Fondo del Consiglio Regionale Abruzzese FISI e del CAB, Presidente Commissione Tecnica Sci di Fondo Abruzzese, nonché presidente dello Sci Club di Alfedena. Arturo Como porta nel suo consistente “paniere sportivo” la delega di Carlo Dal Pozzo, quale presidente della Commissione Nazionale, che lo ha scelto, in quanto, anche, membro della Commissione Nazionale, affinché testimoni la presenza, la vicinanza l’orgoglio di tutta la Federazione ai partecipanti, agli organizzatori e all’ideatore.

Parliamo di un Abruzzo che inorgoglisce e presenzia, impegnandosi a dire la propria sempre di più. Angelo Ciminelli è il presidente di questo Comitato Abruzzese operativo e determinato. A Loreto Cera fa capo il ruolo responsabile tecnico.

Quello in questione è il primo raduno dei tre raduni tecnici previsti per la stagione 2024/2025. Il secondo si terrà nel Centro Italia a settembre e il terzo a Livigno subito prima della prossima stagione invernale. Tutto volto a garantire, ad ogni atleta partecipante, la presenza di tecnici federali, mettendo in stretta correlazione teoria e pratica, applicandosi per allenamenti con gli skiroll, senza la necessità di privarsi di altre attività sportive praticabili in loco. Si pensi alla corsa, alla pratica con mountain bike, all’esperienza in kayak. Ciò che funziona si compone del tanto e del diversificato, la preparazione e la formazione di un atleta è florida se multipla.

Arturo Como

Un programma qualificato e qualificante quello proposto che, rispecchia la dedizione e la preparazione propria di Tommaso Tamburro. Questo giovane istruttore nazionale, determinato a far crescere lo sci di fondo nel centro sud Italia, è un componente dello staff tecnico della nazionale italiana, benefico per tutti averlo come coordinatore del centro sud Italia, una garanzia continua la sua disponibilità e le sue capacità professionali.

A coordinare questo primo raduno tecnico interappenninico, il responsabile tecnico Pino Mirarchi, altra figura trainante e competente di cui si fregia, lo stimato, Comitato Calabro Lucano che con merito, indosserà, in questi giorni la maglia della macchina organizzativa.

A fare, da gradevole sottofondo alla concentrazione dei partecipanti, ci saranno le meraviglie naturalistiche di cui dispone Lorica, il binomio sport natura resta, sempre, quello più in vetta nelle classifiche relative alla qualità della vita e del pensiero.

Un in bocca al lupo agli organizzatori, partecipanti e simpatizzanti, che ripaghi i loro sforzi e rifocilli la loro passione, lo sport come il muovere, buono, del mondo prediligono carburanti a base di passione.

Intanto tutti in Calabria a fare la propria parte; a seguire resoconti, foto e testimonianze da vivere e condividere.