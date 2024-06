Giovedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 10 giugno. Il Presidente del Consiglio abruzzese, Lorenzo Sospiri, ha convocato per giovedì 13 giugno, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo la nuova seduta del Consiglio regionale. Ad inizio dei lavori verranno discusse due interpellanze riguardanti: “Ritardi nell’avanzamento di spesa dei fondi europei” e “Procedura di valorizzazione area Ex Fea – Via Lungomare Matteotti Pescara”.

Successivamente si procederà alla convalida dei Consiglieri regionali eletti nella XII Legislatura. Saranno esaminati poi i provvedimenti, “Modifiche alle leggi regionali 58/2023, 59/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”; “Riapprovazione Rendiconto Finanziario 2023″; “Progetto Speciale Territoriale della Costa dei Trabocchi.

Adozione definitiva e presentazione al Consiglio regionale”; “Approvazione Conto Consuntivo Rendiconto Generale Esercizio Finanziario 2023 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”. Infine, sarà discussa la proposta di istituzione di una “Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale”.