“ Il male che non c’è” di Giulia Cannito sarà presentato venerdì 31 a L’Aquila

L’Aquila, 28 gennaio- La scrittrice Giulia Caminito, considerata dalla critica nazionale tra le migliori autrici del nostro tempo, sarà a L’Aquila, presso la libreria Colacchi, il giorno 31 gennaio, ore 17.30, per la presentazione del suo ultimo romanzo Il male che non c’è, Bompiani Editore, 2024.

Reduce dai successi precedenti tra cui essere stata finalista al Premio Strega e aver conseguito il Premio Campiello 2021 con L’acqua del lago non è mai dolce, tradotto in oltre venti nazioni, il nuovo libro è tra i più venduti oggi in Italia.

La storia di Loris, trentenne insoddisfatto della vita, racchiuso tra i social media e un suo personale fantasma che gli appare nei momenti più difficili, è la narrazione di una generazione che vive in una realtà sociale priva dei sacrifici del passato ma che sente sulla propria pelle l’angoscia della precarietà e la solitudine dettata dalla Rete.

Così Loris si estranea sempre più da ciò che lo circonda, fidanzata, genitori, colleghi di lavoro, abbandona il lavoro precario in una casa editrice, per vivere con una compagna invisibile a tutti, quotidiana, tenace, ironica, mutaforme, ma a lui fedele: Catastrofe.

L’unico sollievo è nel tempo della memoria quando bambino veniva tolto da ossessive letture e iniziato dal nonno Tempesta a nuove scoperte nel piccolo orto di casa e alla costruzione di una voliera per colombi destinata a segnare un tragico evento. Tempo passato e tempo presente si alternano nella narrazione tra esperienze personali dolorose dettate da un male che non c’è ma che condiziona la vita del protagonista.

“È un libro sul potere dell’immaginazione e dell’infanzia, è il romanzo di una discesa agli inferi e della risalita verso l’origine luminosa a cui tutti, se vogliamo, possiamo tornare”, così la quarta di copertina chiude la presentazione e apre alla lettura del romanzo.

Gli interventi di Sonia Ciuffetelli e di Gianfranco Giustizieri completeranno la presentazione del libro.