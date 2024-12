Massimo Carugno vince il Premio Internazionale Ovidio-V edizione-2024

Sulmona,28 dicembre- La casa editrice Riccardo Condò Editore esprime la sua massima soddisfazione per l’assegnazione del Premio Letterario Internazionale Ovidio – V edizione – 2024 al romanzo, edito da questa casa, “Virgilia” di Massimo Carugno.

“È una meritata consacrazione per l’autore- spiega in una nota l’Editore Riccardo Condò – che, ormai al suo terzo romanzo, ha evidentemente raggiunto pregevoli livelli di maturità letteraria, ma è anche un riconoscimento per Virgilia D’Andrea, protagonista del romanzo, figura di grande rilevanza storica che irrompe, con tutta la potenza del suo personaggio, nelle vicende che segnarono i primi anni del ’900 tracciando un solco incancellabile dal cuore dell’Europa alle sponde del continente americano.

Nell’assegnazione di questo premio che ha visto Massimo Carugno vincere, tra dodici valentissimi finalisti nella sezione A (dedicata ai libri editi), ci sarà sicuramente stato anche l’apprezzamento per il merito di aver egli portato, all’attenzione del pubblico, la figura di una donna sulmonese e abruzzese tanto straordinaria quanto sconosciuta.Alle giurie – conclude Condòche hanno effettuato le valutazioni e agli organizzatori del premio vanno i nostri sentiti ringraziamenti.