Vita Indipendente,domani presidio della Cgil in Consiglio regionale a L’Aquila

Carmine Ranieri Segretario Generale Cgil Abruzzo-Molise

Pescara, 27 dicembre – “Ad oggi non abbiamo avuto nessuna certezza circa gli ulteriori tre milioni di euro necessari per approvare tutte le 680 domande per i progetti di Vita indipendente. E’ indispensabile reperire quelle risorse, che dovranno aggiungersi ai 2 milioni promessi e agli 850mila euro già stanziati, per un totale di circa 6 milioni di euro, necessario per finanziare tutte le istanze. Per questo motivo la nostra mobilitazione prosegue: domani, sabato 28 dicembre, alle ore 15:00, saremo all’Aquila per un presidio in Consiglio regionale”.

Lo annunciano il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e il responsabile regionale Cgil Ufficio politiche per la disabilità, Claudio Ferrante.