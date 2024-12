Vertenza Marelli il 20 dicembre vertice con Parlamentari, Consiglieri regionali e sindaci

La delicatezza della situazione impone a Governo e Regione di muoversi subito e presentare risposte precise per restituire serenità a tante famiglie-

Sulmona,9 dicembre- Ora non c’è piu’ tempo da perdere e bisogna agire in fretta.La vertenza Marelli che per Sulmona e Valle Peligna , ma anche con riflessi sulle strategie abruzzesi, vale molto non puo’ piu’ attendere.

Le incertezze e confusioni che caratterizzano la politica di questi tempi rischiano di riaprire ler stesse preoccupazioni che la nostra economia e qindi le nostre popolazioni vivevano agli inizi degli anni settanta prima che arrivasse la Fiat da queste parti.

Il primo segnale si è avuto stamani a Palazzo San Francesco quando il Sindaco Gianfranco Di Piero ha annunciato un incontro con Parlamentari abruzzesi, Consiglieri regionali del territorio e Sindaci dell’area peligna per sensibilizzare le Istituzioni e l’intera classe politica nazionale e regionale sulle preoccupanti attuali condizioni dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona.

La decisione è stata annunciata dal Sindaco a conclusione del tavolo tenuto questa mattina con i rappresentanti dei Sindacati di categoria e le Rsu aziendali.

I rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno espresso le loro preoccupazioni per il grave stato di crisi che attraversa lo stabilimento Marelli di Sulmona, con calo di produzione e di maestranze.

Gli ammortizzatori sociali si esauriranno entro agosto del 2025, prorogabili per altri dodici mesi ma nel frattempo non s’intravedono politiche di rilancio produttivo.

“Abbiamo rilevato la necessità urgente – ha dichiarato Di Piero– di accendere piena attenzione sulla vertenza in atto e l’incontro che si svolgerà il prossimo 20 Dicembre dovrà essere propedeutico ad una manifestazione che dovrà vedere uniti Parlamentari, Consiglieri regionali, amministratori locali e sindacati, per individuare soluzioni che difendano l’ultimo grande presidio industriale nell’area peligna”.