Una settimana densa d’impegni culturali per Goffredo Palmerini

Desenzano, Milano e poi Podgorica, in Montenegro, con una delegazione di VerbumlandiArt

Podgorica

L’AQUILA – Inizia il 22 ottobre 2024 per il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini un’intensa settimana, con impegni culturali in Italia, a Desenzano del Garda e Milano, e all’estero, a Podgorica capitale del Montenegro. Il 23 ottobre alle ore 18 il primo impegno a Desenzano, presso la Biblioteca civica “Angelo Anelli” in Villa Brunati, per la presentazione del suo ultimo libro “Ti racconto così”(One Group Edizioni”, su invito del sindaco Guido Malinverno, nell’ambito del progetto “Parole tra Noi” della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese. Per l’autore aquilano si tratta d’un gradito ritorno nella bella città gardesana, dove altre tre volte negli anni precedenti ha presentato a Desenzano altrettanti suoi libri. Del Garda e delle sue perle di bellezza, cui lo legano anche vincoli affettivi, Palmerini ha parlato in più occasioni nei suoi libri e sui numerosi giornali con i quali collabora, sia in Italia che all’estero. Un ampio servizio giornalistico, per l’appunto, egli dedicò alla costa bresciana del Garda e ai suoi centri – Gardone, Salò, Manerba, Desenzano, Sirmione – sulla rivista americana i-Italy, diretta da Letizia Airos, che usciva a New York in centomila copie di tiratura, diffusa anche a Boston, Washington, Los Angeles, San Francisco.

Palmerini sarà poi a Milano il 25 ottobre per l’XI Premio Internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo”, intitolato al grande umanista salentino Antonio de Ferrariis, per la cerimonia di premiazione che si terrà presso la Sala Girardi del Centro Pime. Il Premio, uno dei concorsi letterari più significativi e prestigiosi, promosso e organizzato dall’Associazione culturale VerbumlandiArt Aps di Galatone (Lecce), lo vede infatti impegnato nel team di Presidenza – quale Presidente della Giuria – accanto al Presidente onorario Francesco Lenoci, al Presidente d’eccellenza per la Cultura Pierfranco Bruni, al Presidente internazionale Hafez Haidar, alla Presidente del Premio Regina Resta, fondatrice e Presidente di VerbumlandiArt, e alle due qualificatissime Giurie, l’una per gli autori italiani e l’altra per gli autori stranieri.

L’indomani, 26 ottobre, una delegazione di VerbumlandiArt Aps composta da Regina Resta, (presidente dell’associazione, poetessa ed operatrice culturale), Goffredo Palmerini (vicepresidente), Mirella Cristina (avvocata cassazionista, già parlamentare nella XVIII Legislatura), Graziano Perria (ex vice questore), Maria Pia Turiello (criminologa forense, presidente del Comitato scientifico dell’associazione), Mirjana Dobrilla (membro del Consiglio direttivo, scrittrice e traduttrice), Stefania Romito (giornalista e scrittrice), Arjan Kallco, membro dell’Associazione internazionale dei Critici Letterari dell’Unesco, responsabile della Dante Alighieri di Korça) partirà da Milano Malpensa per Podgorica, per una missione di Cooperazione culturale Italia-Montenegro, coordinata nella capitale del Montenegro dalla insigne poetessa Gordana Saric.

La delegazione sarà ricevuta il 28 ottobre alle ore 10 dall’Ambasciatrice d’Italia a Podgorica, Andreina Marsella, che lo stesso giorno sarà presente alla Serata d’Onore per gli ospiti italiani presso il Teatro Dodest della capitale montenegrina, nell’ambito della Cooperazione culturale Italia-Montenegro. La manifestazione, che prevede una significativa partecipazione di artisti, scrittori e poeti del Montenegro e vedrà inoltre la presenza di Diaz Kova, stilista e fondatore del GOLUB MIRA, festival internazionale d’Arte e Moda, e del produttore per la televisione nazionale RTCG Aleksandar Vojvodic. La delegazione italiana ha in agenda, oltre alle visite programmate alle autorità nella capitale, anche un’escursione al Palazzo di Re Nikola a Cetinje.

La presidente Regina Resta, annunciando con una lettera all’Ambasciatrice d’Italia la visita in Montenegro della delegazione VerbumlandiArt, nel descrivere dell’associazione i fini statutari e le attività culturali e sociali curate, ha voluto anche sottolineare il significato e l’onore dell’attenzione dell’Ambasciatrice verso la missione, anche quale importante sostegno a quanti operano nella Cultura per la costruzione di una società migliore, rispettosa della libertà e della dignità dell’Uomo. In questo caso celebrando i legami culturali tra Montenegro e Italia, attraverso un evento di poesia, musica e arte, per rafforzare l’amicizia nel segno della cooperazione culturale. La delegazione farà rientro a Milano il 29 ottobr .