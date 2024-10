Bussi sul Tirino: editoria,presentato il nuovo libro di Francesco Barone

Bussi,14 ottobre– “Ubuntu. La dimensione etica della vita” è il titolo del libro scritto da Francesco Barone e presentato l’11 ottobre scorso nella Sala consiliare di Bussi sul Tirino. Nel volume edito da Anicia, vengono delineati gli aspetti legati al pensiero filosofico dell’ Africa sub sahariana e dell’ elemento essenziale del suo statuto epistemologico: la Forza Vitale.

Per gli africani, il riconoscimento dell’ Altro da sé, rappresenta la condizione essenziale della relazione interpersonale. Sei termini in lingua swahili (Ubuntu, karibu, Hakuna matata, Pole pole, Amani e Furaha), costituiscono il filo conduttore della narrazione dell’Autore che nel corso di 26 anni ha effettuato 61 missioni umanitarie in Ruanda, Burundi, Senegal e Repubblica Democratica del Congo.

Uno stile di scrittura “essenziale e intenso” che conduce il lettore a immergersi in un’atmosfera magica. Gioia e dolori si alternano nel racconto in cui riaffiorano i ricordi dei pianti degli schiavi nascosti dietro le catene. E inoltre, lo sfruttamento delle risorse come oro, coltan e cobalto, il fenomeno del land grabbing, le violenze nei confronti delle donne e dei bambini, vittime innocenti di conflitti che durano da decenni. E a tal proposito l’Autore pone l’accento sull’importanza dei valori della solidarietà e della Pace, non soltanto predicate, ma soprattutto praticate. Un volume di sicuro interesse, presentato anche in altre città italiane e che sarà in esposizione alla Fiera del libro di Francoforte dal 16 al 20 ottobre.