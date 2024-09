Il Consorzio stabile rilancio vestino trasforma Vgs in società di ingegneria.

Lacchetta è l’amministratore delegato e il legale rappresentante-Il presidente Corneli: “Un gruppo di lavoro di grandi competenze che punta a crescere”. Già avviate le selezioni per assunzioni di ingegneri e tecnici

Ilario Lacchetta

Penne , 23 settembre– Iter completato e certificato dalla registrazione in Camera di commercio: la Vgs srl, sigla di Vestina global service, di recente acquisita dal Consorzio stabile rilancio vestino, è stata trasformata in Vestina global service srl Società di ingegneria. La neo società di Penne ha un proprio consiglio d’amministrazione, guidato dall’amministratore delegato nonché legale rappresentante Ilario Lacchetta, che ha conservato l’incarico di direttore tecnico del Consorzio.Nel cda anche Andrea Marrone ( consigliere) .

La società di ingegneria opererà a pieno titolo nel settore pubblico oltre che in quello privato. Lacchetta sta già procedendo al rafforzamento dell’organico, con nuove assunzioni di ingegneri e tecnici. L’intento è di offrire un articolato e variegato ventaglio di servizi ingegneristici per coprire ogni richiesta del mercato.

Particolarmente soddisfatto Florio Corneli, presidente del Consorzio stabile rilancio vestino e di Vgs Società di ingegneria, che vede sempre più realizzato il progetto di stabilizzazione del Consorzio. “La Vgs è formata da un gruppo di grandi competenze assicurate da giovani tecnici coordinati dall’ingegner Michele Colistro, il direttore tecnico, di cui è comprovata la notevole esperienza soprattutto nel settore dei lavori pubblici”, dice Corneli. “Ringrazio l’amministratore delegato Ilario Lacchetta per aver accettato la responsabilità della società di ingegneria, mettendo a disposizione del gruppo la sua competenza oltre che l’entusiasmo per la realizzazione del progetto. Il Consorzio stabile rilancio vestino ha imboccato con decisione la strada del mercato, chiudendo nei tempi giusti quella del Superbonus. Stare sul mercato significa anche lavorare costantemente per migliorare la competitività ed è quello che facciamo”.