Bugnara: domani incontro per ‘Virgilia’

L’ultimo romanzo di Massimo Carugno

Bugnara,5 settembre– Nuovo appuntamento culturale domani pomeriggio ( ore 18,30 presso la biblioteca del Centro Studi ‘Nino Ruscitti’) a Bugnara per la presentazione del romanzo ‘Virgilia’ di Massimo Carugno.

L’iniziativa editoriale dell’avvocato sulmonese che tanta attenzione ha trovato in diverse località italiane approda ora nel piccolo borgo peligno che da qualche anno è divenuto protagonista per l’intensa attività culturale e che solamente poche settimane addietro ha concluso con grande successo di consensi e apprezzamenti la terza edizione di “Libri sotto le stelle”

Insieme a Carugno a parlare di questo romanzo nell’ occasione ci sarà Maria Trozzi, giornalista sulmonese, attualmente corrispondente per Abruzzo e Umbria dell’Agenza di stampa “LaPress” e autrice de “Il sentiero delle Signore”, lo straordinario libro-inchiesta sulla drammatica mattanza del delitto del Morrone avvenuta nell’estate di ventisette anni addietro e che resta ancora un caso intricato e fitto di interrogativi

Chi era Virgilia la protagonista di questo romanzo di Carugno? Sicuramente una donna straordinaria di origine abruzzese ma sopratutto insegnante, anarchica, intellettuale, scrittrice, giornalista e leader politica.

Non una biografia, hanno commentato in molti, ma un intreccio di storie tutte dense di passione: passione per l’Italia, partendo da Sulmona (terra natale di Virgilia), per l’Europa (segnatamente Parigi, dove Virgilia studia alla Sorbona), per la gente del popolo (come quella disperata dopo il terremoto di Avezzano) e, soprattutto, per la ragione politica che animava tutto il suo impegno sociale (giustizia sociale, antifascismo, anarco-socialismo).

Insomma una bella occasione di riflessione che i giovani dell’Associazione culturale bugnarese hanno inteso organizzare per questo nuovo appuntamento e che sicuramente piacerà

Lucilla Di Vito