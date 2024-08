A L’Aquila mostra di pittura “La Bottega di Artemisia”

L’Aquila, 25 agosto- Nell’ambito delle manifestazioni culturali legate alla 730^ Perdonanza Celestiniana è stata inaugurata ieri a L’Aquila una bella mostra di pittura del gruppo “La bottega di Artemisia” da anni attivo in città.

L’iniziativa, che quest’anno è giunta alla sua terza edizione, si distingue per la varietà di tecniche utilizzate, olio, acrilico e tecniche miste e per i diversi stili che contraddistinguono ogni autore.

La mostra riunisce una selezione di opere di un gruppo di artisti locali, tutti appartenenti a “La Bottega di Artemisia” che costituisce una realtà dinamica ed attiva composta da persone accomunate dall’amore per la pittura e che si distinguono per il talento e la passione.

Paesaggi vibranti e onirici, ritratti intensi e suggestivi, ogni opera racconta una storia unica esprimendo visioni del mondo ed emozioni personali degli autori che espongono oltre ad opere originali, anche alcune interessanti copie di quadri d’autore.

Gli artisti presenti in questa edizione con le loro opere sono: Mimma Cocciolone, Jocelyne Feron, Angela Giliberti, Mirella Liberatore, Assunta Marucci, Valter Mattei, Lucia Pace, Simone Remotti, Maria Cristina Scarsella e Giuliana Spagnoli. Si tratta di un gruppo di amici affiatati ma anche compagni di viaggio in questo percorso di crescita artistica e che desiderano condividere il loro lavoro, la loro storia, il loro amore per la pittura ed il loro legame con il nostro territorio e con la nostra storia.

La Bottega di Artemisia invita gli amanti dell’arte e della bellezza a visitare questa interessante mostra di pittura per apprezzare opere di diverse ispirazioni, avere l’opportunità di dialogare con gli artisti che espongono le loro opere, partecipare attivamente ad un dialogo sull’arte e anche per avere un’occasione per approfondire le tecniche pittoriche o anche stimolare la propria creatività.

La mostra resterà aperta fino a domenica 1 settembre in Piazza della Repubblica n. 1 (Piazza della Prefettura) a L’Aquila, dalle ore 16,30 alle ore 21,00, la domenica sarà aperto anche la mattina dalle ore 10,30 alle ore 13.00.

Maria Teresa Liberatore