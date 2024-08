Pescina:al via la XXVII edizione del  Premio Silone.

La scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio “ Strega Silone”. Attesa per il Primo Premio.

Pescina,17 agosto– L’edizione numero 27^ del “Premio Internazionale I.S.”, verrà ricordata a lungo, più di altre, all’insegna del talento letterario della terra abruzzese, sempre più declinato dalle donne, fin dal suo titolo: “Ignazio Silpne e l’universo femmnile,tra storia,cultura e politica del ‘900”.

La stessa foto ritrae lo scrittore con la seconda moglie Darina Laracy, all’insegna della grande influenza che esso ebbe da tutte le compagne nella sua vita umana e letteraria: Dall’adorata madre Marianna Delli Quadri, che gli insegnò l’arte della “tessitura delle parole”, a Gabriella Seidenfeld, la prima moglie, con cui condivise la militanza politica clandestina nelle file comuniste. Ed ancora nell’esilio svizzero l’intellettuale e “Musa”, Aline Valangin, grazie alla quale superò la sua profonda prostrazione morale e fisica, facendo emergere il nuovo Silone scrittore, con il suo capolavoro senza tempo di “Fontamara”, ancora oggi straordinariamente attuale.

Nello stesso dopoguerra con la sua nuova creatura, la rivista “Tempo Presente”, dove Silone volle coinvolgere anche giornaliste ed intellettuali, come Alice Ceresa e la stessa Luce D’Eramo, che lo seguirà fino alla fine, come acuta critica letteraria. Tutti aspetti che saranno analizzati nelle intense giornate del Premio, a partire dalla mattinata del 20 agosto 2024, con la Tavola Rotonda: “La letteratura siloniana sublima il ruolo femmnile:dalla tradizione familiare alla militanza politca,ai valori della civiltà cristiana”

I Saluti Istituzionali verranno portati dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, dalla Consigliera Regionale Antonietta La Porta, con il coordinatore dei Parchi Letterari Abruzzesi Mario Giannantonio e dalla Superiora Generale Suore dello Spirito Santo, Madre Maria Paola Masuccio. Le relazioni saranno svolte dalle Prof.sse Liliana Biondi, Critica letteraria, la studiosa Roberta Tranquilli, Fiorenza Taricone (Docente UNICAS), di cui verrà presentato anche il suo pregevole “Manuale di Pensiero Politico e Questione Femminile”, con il Dr.Alberto Aghemo(Dir. “Tempo Presente”e Pres.te “Fond.G. Matteotti”) ed il Prof. Franco Salvatori (Pres.Em. della Società Geografica Italiana) – coordinerà il giornalista Sergio Venditti.

Seguirà la Mostra della Prof.ssa Eugenia Tabellione: “Da Flora a Silvia, le Donne e L’Amore”, con il suggestivo Concerto-Spettacolo di Chimera Ensamble: “Quello che le donne non dicono”, con il M^Emilia Di Pasquale e l’attrice Alessandra Relmi.

Il 21 agosto ci sarà il Convegno: L’ABRUZZO TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE LE CITTÀ DI PESCINA E DI L’AQUILA: CAPITALI DELLA CULTURA 2025-2026, Coordinerà il giornalista Rai Gianni Maritati, con un confronto tra i Sindaci delle Città passate, presenti e future, Capitali della Cultura Italiana: Procida,Pesaro,Pescina,L’Aquila . La Prof.ssa Silvia Scorrano, di Unich, introdurrà i lavori, con una Relazione, sull’Abruzzo siloniano del dopoguerra, commentato anche dal Sen.Prof.Gaetano Quagliariello, Presidente della Fondazione “Magna Carta”, alla presenza dell’Assessore Regionale ai Beni ed Attività culturali Roberto Santangelo e al Consigliere Regionale Massimo Verrecchia. Poi le Città di Pescina e di Procida, sottoscriveranno un formale “Patto di Amicizia”, presentando altresì il libro di Silvia Grossi: “L’Isola di Elsa”, in onore della scrittrice Elsa Morante. Dopo gli stessi spettacoli del Festival Siloniano che daranno quello slancio in più che Silone merita i quali andranno ad aprire il sipario con la voce di Massimo Ranieri e a seguire Giuliano Palma ed Anna Oxa, E così che pian piano si arriverà alla giornata finale del 22 agosto pv, si aprirà come la prima, con le “Letture Siloniane”, (a cura del “Centro Studi IS”), ed (alle ore 11.00), con l’inaugurazione dello splendido Busto bronzeo dello scrittore pescinese, in presenza dei vertici della Fondazione “Terzo Pilastro Internazionale” che ha sostenuto l’opera, con la Presidente Prof.ssa Alessandra Taccone ed il Prof.Avv.Emmanuele F.M.Emanuele. La Mostra siloniana del pittore Cesare Borsa, chiuderà la mattinata, prima delle Premiazioni del pm, alla presenza dei vertici dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Mirko Zauri e dal Vice Sindaco Luigi Soricone, con l’Assessore alla Cultura, Antonio Odorisio ed il Presidente del C.C Vincenzo Parisse, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con il suo Assessore Mario Quaglieri, il Vice Presidente Vicario del Consiglio Regionale, Marianna Scoccia ed il Consigliere Pierpaolo Pietrucci, presenti i Parlamentari abruzzesi, l’On. Nazario Pagano ed il Sen.Guido Q.Liris. Inoltre porterà i suoi saluti il Presidente dei Parchi Letterari, Stanislao De Marsanich.

La manifestazione verrà chiusa dal Ministro della Cultura, Prof. Gennaro Sangiuliano, che premierà il vincitore del Primo Premio, la scrittrice abruzzese, Donatella Di Pietrantonio. Seguiranno gli altri riconoscimenti e le cinque “Menzioni Speciali”. Modererà la giornalista Gioia Chiostri.