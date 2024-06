Ora è emergenza cinghiali, pronto il Piano straordinario di abbattimento

Sulmona,11 giugno- Il piano straordinario di abbattimento dei Cinghiali rischia di fallire per le inadempienze di molti Atc (Ambiti territoriali della caccia).Contestualmente all’inizio della campagna dei raccolti si sono intensificati le scorribande dei cinghiali e dei cervi che stanno causando gravissime perdite di prodotti sulle aree a maggiore vocazione agricola della Regione. Ormai non ci sono zone franche, dai monti, alle valli fino al mare. Nessun prodotto viene risparmiato cereali, foraggere, campi seminati a ortaggi, vigneti. Attraverso i nostri rappresentanti negli Atc facciamo pressioni affinché venga rispettato il piano straordinario di abbattimento approvato dall’Ispra Purtroppo, alcune ben individuate lobby di cacciatori ‘cinghialari ‘stanno ostacolando il lavoro delle squadre di selezione . Lo denuncia oggi il Presidente di Confagricoltura Abruzzo Fabrizio Lobene

Il Servizio supporto specialistico all'agricoltura del Dipartimento Agricoltura-sostiene Lobene– ha emanato una direttiva al fine di verificare lo stato di avanzamento dei prelievi rispetto all'obiettivo fissato per il prossimo 30 giugno. La Regione, altresì, ha ricordato agli Atc inadempienti la circolare del Commissario della peste suina sulle procedure che le Regioni devono obbligatoriamente rispettare che, in caso di emergenza, possono chiamare in aiuto l'Esercito per contrastare la diffusione della Psa ( Peste Suina Classica). Secondo Confagricoltura Abruzzo fra i nove Atc presenti sull'intero territorio regionale si calcola che siano almeno 3400 i capi da abbattere