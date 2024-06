Bugnara, chiude oggi la “Primavera dei libri” 2024

Termina oggi sabato 1 giugno la seconda edizione della rassegna primavera dei libri con la presentazione della nuova iniziativa di Stefano Servilio “L’INndividuo INcomprensente”. Una iniziativa che ha trovato larghi consensi e partecipazione. Intanto si sta già lavorando alla terza edizione di “ libri sotto le stelle” (luglio-agosto) che vivacizzerà l’estate del centro peligno

Bugnara, 1 giugno– Il libro di Stefano Servilio “L’INndividuo INcomprensente” (Bertoni Editore) chiude la seconda edizione della rassegna “Primavera dei Libri” curata dal Centro Studi “Nino Ruscitti” di Bugnara.



L’evento, in programma sabato 1 giugno alle ore 17.00 presso la Biblioteca del Centro Studi collocata in Borgo S. Vittorino, vedrà la partecipazione di Antonietta Pace, assessore alla cultura del Comune di Bugnara, Matteo Servilio, presidente del Centro Studi “Nino Ruscitti”, Massimo Tardìo, presidente della Fondazione Pascal D’Angelo, e l’autore, Stefano Servilio.

Continua inoltre la collaborazione tra il Centro Studi e la libreria Ubik di Sulmona, presente all’incontro, e che avrà a disposizione nel suo punto vendita in Corso Ovidio i volumi protagonisti della rassegna “Primavera dei Libri”.



Inserito nella collana “Poesia Mundi”, curata con da Simona Volpe, il volume vede la prefazione di Massimo Tardìo, presidente della Fondazione Pascal D’Angelo di Introdacqua.



“Questa ultima raccolta di poesie di Servilio – scrive Tardìo nella prefazione al volume – non deve essere considerata una semplice esercitazione giovanile di una anima persa anzi è la matura opera poetica di un abruzzese che, amorevolmente abbarbicato alle aspre montagne degli Appennini che evoca spesso nelle sue poesie, riesce ad esprimere adeguatamente le sue sensazioni ed è in grado di lasciare il segno anche volendo essere incompresente”.

Stefano Servilio nasce a Tocco Da Casauria il 24 agosto 1980. In passato, ha scritto su “Il gazzettino della valle del Sagittario” e “Abruzzo Oggi”. Ha pubblicato il suo primo romanzo breve “Tana libera tutti” nel 2019 con la casa editrice La Gru edizioni. Nel 2023 è uscito il suo nuovo romanzo “Ipnagogia”, edito dalla PAV Edizioni. Scrive poesie, racconti brevi, monologhi e romanzi. Alcune sue opere sono state pubblicate sulle riviste letterarie “L’altrove”, “L’ottavo” e sulla rivista letteraria “Ellin Selae”. Collabora con la compagnia teatrale “Classe Mista” di Sulmona.