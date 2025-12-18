Al tavolo regionale sulla vertenza Sodecia chiesta sospensione decisione chiusura stabilimento di Raiano

Perentoria la richiesta dell’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca: “Non è accettabile chiudere un sito produttivo senza aver previsto alternative” . Per il Vice Presidente Scoccia “il lavoro fatto oggi: creare le condizioni per continuare a confrontarsi e provare, con serietà, a salvaguardare occupazione e territorio”

Pescara,18 dicembre– Sospendere la decisione di chiusura dello stabilimento, avviare un’interlocuzione con le istituzioni regionali e nazionali, valutare la possibilità di lavorare parte delle nuove commesse anche nello stabilimento di Raiano: sono le richieste che stamane l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha presentato ai responsabili della Soceda, la società con sede a Chivasso (To) che produce componenti per le scocche delle auto e che ha un’unità produttiva a Raiano con 39 lavoratori.

Il mese scorso i vertici della società piemontese, nel corso del tavolo istituzionale, hanno annunciato la chiusura dello stabilimento e lo spostamento dei 39 lavoratori a Chivasso. L’assessore Tiziana Magnacca ha convocato un nuovo tavolo regionale, al quale hanno preso parte il vicepresidente del Consiglio regionale, Marianna Scoccia, i rappresentanti sindacali di Cgil e Ugl e quelli del comune di Raiano.

“Non è assolutamente accettabile la decisone della Soceda di cessare la produzione a Raiano senza valutare la possibilità di percorrere soluzioni alternative, peraltro con un’ampia possibilità di attingere agli ammortizzatori sociali”, ha detto l’assessore in apertura del tavolo regionale.

“C’è una ricaduta sociale di cui la società deve tener conto che investe un territorio che in questi anni ha dato molto – ha ribadito con forza l’assessore Magnacca ai rappresentanti di Soceda collegati dalla sede di Chivasso – così come non si può ignorare che in questo momento il settore dell’automotive europeo e nazionale potrebbe ripartire alla luce dell’ultima decisione dell’Unione europea che ha riconsiderato lo stop alle auto termiche al 2035, con nuove prospettive in termini di produzione. Per questo motivo – ha aggiunto – considerando l’evoluzione degli ultimi giorni, potrebbe essere utile aprire un’interlocuzione con Stellantis, a livello locale e nazionale, per verificare se esistono margini di intervento in favore della Socedia. Ma tutto questo è possibile solo con la sospensione della decisione di chiusura del sito produttivo di Raiano”.

Posizione condivisa dai rappresentanti sindacali che hanno chiesto, tra l’altro, la possibilità che il sito di Raiano faccia da supporto a quello di Chivasso in prospettiva 2027-2028 quando saranno operative le nuove commesse. Nei prossimi giorni l’assessore Magnacca avrà un’interlocuzione con i vertici di Soceda in merito alle richieste da lei presentate, con possibilità di riconvocazione del tavolo regionale per la metà di gennaio

il Vice Presidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia commentando il significato dell’incontro ha aggiunto “Abbiamo chiesto all’azienda di attivare immediatamente gli ammortizzatori sociali – prosegue Scoccia – perché le commesse ci sono e non è accettabile ipotizzare un trasferimento della produzione a Chivasso senza aver prima esplorato ogni possibile alternativa. In una situazione come questa serve senso di responsabilità: la politica deve poter interloquire anche ai tavoli nazionali e, per farlo in maniera efficace, è indispensabile avere tempo» «La Sodecia deve tenere conto non solo del fattore economico, ma anche di quello sociale. Prima di qualsiasi decisione definitiva è necessario mettere in campo tutti gli strumenti di tutela del lavoro, così da consentire a tutti di operare sulle nuove commesse previste nei prossimi mesi».

«Nei momenti di difficoltà – sottolinea Scoccia – si stabiliscono delle priorità, e l’azienda deve esserne pienamente consapevole. Quanto sta accadendo alla Sodecia non è un caso isolato, ma rientra in una crisi più ampia che sta colpendo molte aziende del settore automotive in Italia. La nostra è una richiesta equilibrata, ragionevole e assolutamente accettabile. Grazie all’intervento della Regione è stato stabilito di aggiornare il confronto alla metà di gennaio, con l’impegno dell’azienda a non assumere decisioni definitive nel frattempo. Questo è il lavoro fatto oggi: creare le condizioni per continuare a confrontarsi e provare, con serietà, a salvaguardare occupazione e territorio».