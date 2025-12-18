Digital Hub, la prima pietra

Nasce il polo di innovazione industriale di Smartlogistix e Taiprora, dedicato al settore dell’intralogistica

da sx Lorenzo Dattoli,Alessandro Celli,Francesco Alfieri

Pescara,18 dicembre– Cerimonia ufficiale di posa della prima pietra, ieri a mezzogiorno, del Digital Hub di Smartlogistix e Taiprora, il nuovo stabilimento produttivo e centro di innovazione che sorgerà nel comune di Cepagatti (Pe).

La chiusura dei lavori di costruzione è prevista per gennaio 2027, con l’obiettivo di rendere operativa la nuova struttura nel più breve tempo possibile. L’iniziativa segna un momento altamente simbolico per le aziende promotrici che, guidate dalla holding Italia Technology Alliance, confermano così il proprio impegno nel rafforzare la presenza sul territorio e nel contribuire allo sviluppo tecnologico e occupazionale dell’Abruzzo con un focus specifico nel settore dell’intralogistica.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali regionali, provinciali e comunali insieme ai vertici aziendali, ai partner progettuali e ai professionisti coinvolti nella realizzazione dell’opera. La posa della prima pietra ha sancito l’avvio ufficiale dei lavori affidati all’impresa costruttrice Almacis, che guiderà lo sviluppo del nuovo complesso nei prossimi mesi.

Alessandro Celli azionista di Italia Technology Alliace

“ L’avvio del Digital Hub non è soltanto un progetto edilizio ma un investimento strategico che guarda lontano. Vogliamo creare un ecosistema in cui tecnologia, talenti e territorio possono crescere insieme generando valore per tutta la comunità” ha dichiarato Alessandro Celli azionista di Italia Technology Alliace durante il suo intervento. Questo Digital Hub rappresenta per Taiprora un passo fondamentale nel nostro processo di crescita e innovazione. E’ il risultato di una visiuone industriale che mette al centro l’intralogistica autonoma, la ricerca applicata e lo sviluppo di com petenze altamente specializzate”.

Il Digital Hub, con i suoi 1.500 m2 di stabilimento produttivo e 1400 m2 di uffici, è pensato come infrastruttura all’avanguardia che accoglierà sotto il marchio Smartlogistix, la sintesi delle competenze di Taiprora nell’ambito dell’intralogistica autonoma, ovvero tutte le operazioni di gestione e movimentazione delle merci all’interno di un’azienda svolte da sistemi automatici, come robot e veicoli autonomi. Sarà un polo dedicato alla produzione e alla digitalizzazione industriakle, che accoglierà due azienda partner sinergiche DP System e DG Service, che opffrirà spazi destinati alla ricerca, alla prototipazione, all’automazione avanzata e alla formazione delle competenze tecniche specialistiche, rappresentando un riferimento per l’innovazione nel settore

“ Investire in Abruzzo significa credere nel valore delle persone,nel tessuto produttivo locale e nella possibilità di costruire qui un centro di eccellenza tecnologica capace di competere a livello nazionale e internazionale” ha aggiunto Francesco Alfieri, ceo di Tairora srl.

Francesco Alfieri, CEO Taiprora

A testimoniare la centralità dell’iniziativa per il territorio è intervenuto anche Lorenzo Dattoli, Presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico che ha sottolineato:” Progetti come Taiprora Smartlogistix Digital Hub rapprentano un segnale concreto come l’innovazione tecnologica, l’inteconnessione di sistemi intelligenti e l’investimento in infrastrutture digitali possono generare nuove opportunità di occupazione, competenze e competitività per l’intero sistema produttivo lopcale. Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è orgogliosa di affiancare come Taiprora nel percorso di trasformazione digitale, convinta che la spinta. Verso l’inn0ovazione sia la chiave per affrontare le sfide di domani. L’augurio è che iniziative come questa rafforzino ulteriormente la collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità per costruire insieme un futuro sostenibile e smart per il territorio”.