( primo piano)-Rubati al Tempo

Sulmona, 18 dicembre– La legge è uguale per tutti, è uno dei principi fondanti della Costituzione Italiana, questo induce, lecitamente, a pensare che tutti gli uomini e tutte le donne che ogni giorno la devono applicare e far rispettare siano integerrimi, incorruttibili e dai comportamenti esemplari. Leggendo Rubati al Tempo di Marianna Pepe, ci si imbatte in una storia vera che, non solo disattende sfacciatamente, appunto, l’art. 3 della carta costituente, ma va oltre è sbeffeggia, persino, il risaputo enunciato della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino che dal 1789 fu posto a pilastro della Rivoluzione Francese. Insomma, poco contano i diritti civili per non parlare di quelli umani, quando le chiavi delle toppe delle aule di giustizia, sono possedute, prima che dagli addetti alla legge, dalla criminalità.

Marianna Pepe e i suoi genitori, a distanza di tanti anni, ancora, non hanno ottenuto che la giustizia li guardi negli occhi, senza doversi vergognare di chi la esercita e, ancora non meritano di appurare come sono veramente andate le cose per Gianni e Massimo, rispettivamente fratelli e figli e per l’amico Ciro.

Una narrazione piena zeppa delle contraddizioni che sono state portate avanti per non far giungere alla verità. Una verità che potrebbe semplicemente ricondurre ad una fiducia nella giustizia. Gli affetti strappati, purtroppo, non potranno mai essere restituiti. Quando si perde un affetto si subisce la rapina più feroce possibile…

…nella morte, che è la condizione ineluttabile, si smarrisce per sempre l’orizzonte comune, il futuro assieme a chi abbiamo perduto…

L’autrice è costretta a scrivere di una morte e di due scomparse. La scomparsa a differenza della morte, si fa attesa, si fa illusione e porta a coesistere con pensieri fantasma, tutto muta ad irreale, perché quella persona non la si toccherà più, non se ne percepirà il respiro e non se ne udiranno più la voce e i pensieri. Si scrive, nonostante la non fiducia, perché si resta persone leali. Marianna Pepe è rimasta una persona leale, non si è lasciata contaminare dal fiele di chi ha commesso e di chi non vuole appurare il vero, perché debitore, in qualche modo, del malaffare. Il silenzio alimenta l’oblio e autorizza a reiterare. Certo, se la legge facesse il suo dovere, l’oblio e il silenzio non avrebbero vita lunga.

Leggendo ci si imbatte in anni di strazio, di cui quasi nessuno si è voluto prendere carico, eccetto l’avvocato Tuccillo. Parla, pure, delle cure cancerogene, Marianna Pepe, la cui prescrizione fa capo, essenzialmente, al procuratore di Vallo della Lucania, Nicola Boccassini, uomo che insieme ad altri, avrebbe dovuto fare della legge una missione di vita, ed invece!

Il coraggio in tutta la storia fa capo solo alla famiglia dei giovani strappati alla loro vita, bene fa Marianna Pepea renderlo noto, non solo perché la comunicazione è un modo per non restare ostaggi del dolore ingiusto, perché può convincere chi sa parlare, chi ha subito e denunciare.

Una verità, quella di Rubati al Tempo, che va conosciuta perché introduce a nefandezze che non si possono ignorare, che sono state praticate da tutori della legge, i quali sono stati così vigliacchi da barattare i loro conti in rosso del casinò con la verità. Capita di leggere dalla cronaca che le indagini vengono chiuse per mancanza di prove, le indagini per appurare questa verità, si scopre leggendo, che non sono mai state aperte a dovere. Strazia quando tra una verità e tante bugie emergono i depistaggi più vigliacchi…

…falli cercare a mare, tanto non troveranno niente…

Scrivere del dolore che ha violentato e violato, la quiete della propria famiglia può sembrare impossibile, eppure Marianna Pepe lo fa con decisione celando i singhiozzi, ma senza ammantare ciò che la sua psiche ha subito, ha affrontato e sta affrontando. Quando gli articoli di giornale perdono la bussola o quando il chiacchiericcio si allontana dalla verità, quando le telefonate anonime tolgono il respiro, quando la gente smette di conoscerti per comodità di tanti, si tenta di reagire dando fiducia alla vita che continua, nonostante, a fare il suo corso. Si lotta per evitare che chi ha ucciso diventi padrone della vita degli innocenti anche oltre la vita stessa, si difende la dignità, dei propri cari dopo la morte.

I luoghi che sono pieni di silenzio sono spesso pieni di persone, per non dire di fogliame umano, regna il silenzio perché molti hanno conti da saldare con qualcuno…

…vittime dell’astensionismo di umanità sena coraggio. Vittime di piccolissime indifferenze…

Incidono e non cicatrizzano i passaggi in cui l’autrice descrive ciò che lei è i suoi fratelli erano, un progetto collettivo costruito a base di amore da parte di tutti, portato avanti nella convinzione che il tempo lo avrebbe reso sempre più attuabile e sempre più unico. Tanto strazio non può esimere dall’interpellare Dio, dal chiedergli una spiegazione logica e, quando non arriva la delusione si mescola al sangue e abita le arterie facendole pulsare senza sosta.

Una giustizia pulita e praticata nel rispetto della legge avrebbe risparmiato, l’insensibile pronuncia per la sorte di Massimo. Per morte presunta! Anni di bugie, di oscuramenti e di verità svendute da straccioni ad altri straccioni, riassunte in tre parole, per morte presunta, parole vuote ed ingiuste, che sono ulteriori legante sulla schiena di chi ha continuato a vivere, solo in attesa della verità.

Sconcerta scoprire come da un momento all’altro le persone dimenticano ciò che è stato, abbandonando ai bordi delle strade i rapporti umani, rendendo orfani i legami. La pietà, quella forse non scompare del tutto, aleggia e soffoca ed…

…è estenuante, anche per chi la prova, perché ne esaurisce l ’energia vitale…

Chi resta convive con l’amore di ciò che è stato e questo nessuno può toglierglielo, ma divide il proprio respiro con la solitudine, spesso barcolla e deve consolidare ogni giorno punti di appoggio nuovi sperando che siamo sicuri. Chi ha commesso e chi tace è facile che arrida del tutto, convinti che la verità non troverà mai il giusto tribunale. Può darsi che questi ultimi abbiano ragione, ma mai troverà pace chi ha osato tranciare vite nel vivo della loro espressione. Il diritto inviolabile alla vita non è nella disponibilità dell’uomo stesso, può appartenere ad un dio o alla scienza, a seconda del credo praticato, una cosa è certa nessun essere può decidere e disporre di ciò che un dio o la scienza ha creato.

Marianna Pepe ha deciso di non tacere, si spera che la legge e tutti gli onesti e le oneste che la indossano ogni giorno, non tacciano, ma parlino di verità e la scrivano su atti ufficiali. I libri hanno i ruoli più disparati, Rubati al Tempo, rappresenta le tavole e i comandamenti che la legge dello Stato ha smarrito per colpa di pochi, a tutto vi è rimedio, solo alla morte no. Finché esistono le vite degli onesti, si rimedi affinché non resti tutto, ma proprio tutto impunito.

Cesira Donatelli

Rubati al Tempo di Marianna Pepe