Pd: a Sulmona e all’intero Centro Abruzzo non servono slogan e improvvisazioni, ma fatti

Attacco frontale del Circolo locale dei dem all’attuale Vice Presidente del Consiglio regionale Scoccia (e al marito Gerosolimo ex Assessore regionale alle aree interne ) che oggi “ parla come fosse semplice osservatrice” per i risultati non raggiunti dalla politica regionale in questi anni

Sulmona, la sede del Circolo Pd

Sulmona, 17 dicembre- Le dichiarazioni della vicepresidente del consiglio regionale, Marianna Scoccia, sulla crisi Marelli, Sodecia, 3G e dei lavoratori Coop, sfiorano l’assurdo.

Chi dal 2014- scrive il Pd- è stato sempre al governo della Regione anche con incarichi di rilievo come l’assessorato alle aree interne (per il marito) e la vicepresidenza del Consiglio, oggi parla come se fosse una semplice osservatrice.

La vicepresidente Scoccia afferma di volersi “impegnare in ogni sede istituzionale affinché nessuno venga lasciato solo” e di essere pronta a una “battaglia difficile ma necessaria” per il riconoscimento della crisi industriale complessa. Ma queste parole riecheggiano come il canto delle sirene e fanno più male del non fatto nelle ultime tre legislature. Suonano come un’offesa ad un territorio che per anni ha riposto, nei propri riferimenti politici, la speranza di un cambiamento che non è mai iniziato.

A questo si aggiunga che per anni, la maggioranza di destra alla Regione ha sbandierato la potenza di un’unica linea politica capace — a suo dire — di garantire risposte rapide ed efficaci grazie all’allineamento tra tutti i livelli di governo.

Ma la realtà ha smentito quella propaganda. Di fronte alla più grave crisi industriale del territorio, la tanto sbandierata filiera, per questo territorio, si è dimostrata inerte, lenta e incapace di prevenire ciò che stava accadendo, vanificando la narrativa del “tutti allineati per ottenere risultati”.

Questa crisi non nasce oggi e non è piovuta dal cielo. È il naturale esito di scelte politiche insufficienti e di una visione industriale che non c’è mai stata.

A Sulmona e all’intero Centro Abruzzo non servono slogan né improvvisazioni. Servono scelte coraggiose, programmazione seria e una classe dirigente che smetta di nascondersi dietro dichiarazioni tardive e autoassoluzioni. È il momento di chiamare le cose con il loro nome e di pretendere responsabilità da chi governa e oggi cerca di lavarsi le mani.

Sulmona e la Valle Peligna -dice ancora il Pd– non hanno bisogno di parole vuote. Hanno bisogno di leadership vera. Come forza di opposizione responsabile, siamo pronti a collaborare con sindaci, sindacati e comunità locali per tutelare lavoratori e imprese, ma respingiamo con fermezza ogni tentativo di riscrivere la realtà o di scaricare su altri responsabilità maturate in anni di governo.