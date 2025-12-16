Oltre duemila agricoltori in piazza con Coldiretti davanti al Consiglio regionale

L’Aquila, 16 dicembre- “L’agricoltura abruzzese non va in vacanza. Neanche a Natale”. È con questo slogan che si è aperta questa mattina a L’Aquila la grande mobilitazione organizzata da Coldiretti Abruzzo, che, a testimoniare il disagio degli agricoltori abruzzesi, ha visto la partecipazione di oltre 2mila soci provenienti da tutte le province della regione. La piazza di fronte all’Emiciclo dell’Aquila mentre era in corso la seduta del Consiglio regionale è diventata così il cuore pulsante di una manifestazione che ha lanciato un messaggio chiaro e forte: l’agricoltura abruzzese non aspetta più.Nonostante il freddo pungente e la pioggia, l’entusiasmo degli agricoltori ha riscaldato l’atmosfera, con i trattori in arrivo, lo sventolio delle bandiere gialle di Coldiretti e un carrello mobile su cui si sono susseguiti gli interventi di agricoltori e dirigenti. Il presidio – simbolo di un’agricoltura che non si ferma mai – ha colpito nel segno, non solo per la grande partecipazione, che ha visto scendere tra gli agricoltori molti consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, ma anche per la forza dei messaggi che sono stati trasmessi.

La giornata, inaugurata alle 9.00, è stata infatti l’occasione per la presentazione ufficiale della piattaforma programmatica di Coldiretti Abruzzo per il 2026, un documento che racchiude le “Cinque priorità per la crescita di un Abruzzo forte e sostenibile”. Il presidente regionale Pietropaolo Martinelli e il direttore Marino Pilati hanno consegnato l’articolato documento al presidente della Regione Marco Marsilio, all’Assessore regionale alle Politiche Agricole, Emanuele Imprudente, e al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri (che sono scesi tra gli agricoltori) delineando una visione per un futuro più sostenibile, competitivo e resiliente. “Chiediamo alla Regione di agire, e di farlo ora – ha affermato Martinelli, con un tono fermo e deciso che ha risuonato in tutta la piazza – Il settore agricolo abruzzese è un motore essenziale per il nostro sviluppo economico e sociale. Non possiamo più permetterci di ignorare i problemi che affliggono la nostra agricoltura, il tempo delle promesse è finito e, se le cose non cambiano, torneremo a manifestare”.

Cinque i punti cruciali della piattaforma presentata da Coldiretti per il futuro del settore agricolo:

Sburocratizzazione e semplificazione amministrativa: liberare le aziende agricole dalla burocrazia soffocante, rendendo i processi più rapidi ed efficienti;Sostegno alle Filiere Agroalimentari: rafforzare l’interconnessione tra agricoltura e trasformazione, per dare valore aggiunto ai prodotti tipici abruzzesi.;Valorizzazione delle Zone Montane e Controllo della Fauna Selvatica: proteggere le zone montane, che sono il cuore della nostra agricoltura, e fermare i danni causati dalla fauna selvatica.;Tutela delle Risorse Idriche: investire nella riqualificazione delle infrastrutture dei Consorzi di Bonifica per gestire in modo sostenibile e efficiente l’acqua, risorsa vitale per il nostro territorio;Legislazione a Misura di Impresa: creare un quadro normativo che faciliti la crescita delle imprese agricole, incentivando l’innovazione e la competitività.