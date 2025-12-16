Anche il sulmonese Mario Verrocchi, “principe delle farmacie” dell’intera Oceania fra i nuovi “Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo” edizione 2025

La Consigliera regionale Antonietta La Porta, componente del CRAM (Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo) spiega al nostro giornale le ragioni della scelta che onora la nostra città

Antonietta La Porta, Consigliera regionale e componente del CRAM ( Consiglio regionale abruzzesi nel mondo)

Sulmona, 16 dicembre- L’edizione 2025 degli “Ambasciatori d’Abruzzo nel Mondo”, che si terrà giovedì prossimo,18 dicembre (alle ore 11.00, presso il Consiglio Regionale, a L’Aquila) convocata dal suo Presidente, Lorenzo Sospiri, vedrà tra i premiati un personaggio di assoluto rilievo imprenditoriale in Australia, il Dott.Mario Verrocchi, le cui origini familiari sono ben radicate in Valle Peligna.

D) Abbiamo chiesto alla Consigliera regionale, Dott.ssa Antonietta La Porta, che è stata la promotrice di questo riconoscimento, come sia nata la candidatura, dopo quella di Filippo Frattaroli, nel 2019, grande ristoratore di Boston, negli USA?

R) Io sono sempre stata sensibile ai temi della nostra emigrazione abruzzese ,fin dalla scorsa legislatura ed ho richiesto in questa, di seguire lo stesso CRAM (Il Consiglio Regionale degli Abru zzesi nel Mondo), continuando a stimolare le politiche di sostegno per tutte le nostre comunita’ all’estero, tra cui proprio quella importante presente in Australia. In essa sono emersi tanti personaggi di grande caratura e tenacia, da Tony Fini a Perth (nato a Casoli, nel chietino) ed ora il Dott.Mario Verrocchi, il “principe delle farmacie” dell’intera Oceania e non solo, autentico talento creativo della Valle Peligna.

Per questo mi è sembrato doveroso proporre un indiscusso campione dell’imprenditoria australiana,che ora altresi’ va dimostrando un reale attaccamento alle sue radici, promuovendo investimenti consistenti sul nostro territorio, specie nel settore immobiliare e della ricettività di un turismo d’élite. E sappiamo tutti quanto bisogno ci sia di attrarre nuovi capitali privati, per risollevare la nostra economia locale, in una fase critica di “desertificazione industriale”, anche con la sua diversificazione sul versante del turismo e dei servizi di qualità, in una Valle dalle preziose risorse storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, ancora in gran parte inespresse.Tutti settori che possono occupare anche le tante giovani professionalità, ora costrette a trasferirsi altrove, impoverendo ancor più il “Centro-Abruzzo”.

D)Bene ed allora questo sembra un modello innovativo di guardare alla nostra emigrazione, sempre più di “expats”: laureati e tecnici specializzati, che possono riportare un reale “valore aggiunto”, specie alle nostre aree interne in crisi?

R) Si, i fenomeni migratori sono ancor più complessi che nel passato e richiedono nuove e piu’ avanzate strategie d’attenzione e di cooperazione, come lo stesso MAECI, guidato dal Ministro Antonio Tajani ha proposto, con una riforma capace di rafforzare non solo i tradizionali legami con le nostre storiche comunità all’estero, sensibilizzando maggiormente le nuove, più lontane, per attivare ancor piu’ forti relazioni sia culturali, che economiche e sociali e favorendo cosi’ uno stabile”turismo di ritorno”.

In Europa altresi c’è la necessità di potenziare i progetti di alta formazione, d’intesa con l’eccellente rete universitaria abruzzese, per attrarre qui molti studenti con un potente strumento come “l’Erasmus Plus”, che puo’ generare un reale moltiplicatore,per la stessa “meglio gioventù”, con il vettore universale dello sport, dove la Valle Peligna ha già molti “campioni”.

