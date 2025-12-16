Ambasciatori d’Abruzzo: Maria Assunta Rossi ” orgogliosa per scelta di Donato Di Benedetto”

Maria Assunta Rossi, Consigliera regionale

Sulmona, 16 dicembre– “Come abruzzese e soprattutto come orgogliosa concittadina di Pratola Peligna, sono fiera di vedere Donato Di Benedetto portare con passione, dedizione e tanto successo il nome della nostra terra così lontano nel mondo”. E’ quanto dichiara la consigliera Maria Assunta Rossi a proposito del riconoscimento di Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo che Di Benedetto riceverà giovedì 18 dicembre 2025 insieme ad altre 8 personalità che si sono distinte all’estero o in altre Regioni italiane per meriti accademici, culturali, politici, sociali e professionali.

La candidatura è stata sostenuta dalla consigliera regionale Maria Assunta Rossi che spiega: “All’età di 16 anni, Di Benedetto lasciò l’Abruzzo e negli anni è stato in grado di costruire un percorso eccezionale, dall’industria tradizionale alle tecnologie più innovative, includendo attività di import-export oltre allo sviluppo di droni per il trasporto di beni e medicinali, con la sua ultima impresa quotata in Borsa. Ho scoperto con profonda ammirazione che, dopo il terremoto del 2009, in qualità di vicepresidente della Federazione Abruzzesi di Toronto, ha contribuito alla raccolta di 800.000 dollari, destinati all’acquisto di strumentazione per il reparto di oncologia dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Tutto questo mi ha convinta che Donato Di Benedetto fosse la persona giusta per il premio Ambasciatori d’Abruzzo”.