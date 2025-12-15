Giovedì la nomina di altri nove “Ambasciatori d’Abruzzo nel Mondo”

-La cerimonia si svolgerà in Consiglio regionale per la consegna delle onorificenze.L’iniziativa prevista da un’apposita legge regionale si svolge dal 2011-

L’Aquila, 16 dicembre – Sono nove gli abruzzesi che quest’anno riceveranno il riconoscimento di “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo”, onorificenza che il Consiglio regionale conferisce dal 2011, in attuazione di una specifica legge regionale, a personalità di origine abruzzese che si sono distinte all’estero o in altre Regioni italiane per meriti accademici, culturali, politici, sociali e professionali. Il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, in condivisione con la Conferenza dei Capigruppo, ha esaminato i profili dei candidati individuando quelli ritenuti più meritevoli. La cerimonia di conferimento del riconoscimento è in programma giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 10.45, all’Aquila, presso Palazzo dell’Emiciclo, nella Sala della Vetrata. All’evento parteciperanno i Consiglieri regionali, le autorità politiche del territorio e i rappresentanti del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo). La manifestazione sarà accompagnata dalle musiche dell’Associazione Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello” di Teramo.

GLI AMBASCIATORI 2025

Maurizio D’Ubaldo

Originario di Sant’Omero (Teramo), avvocato affermato a Madrid e fondatore dello studio “Di Ubaldo Abogados”, è punto di riferimento per numerose istituzioni italiane in Spagna. Presidente dell’Associazione CASA Abruzzo, promuove da anni la cultura e l’identità abruzzese all’estero.

Livio Presutti

Originario di Città Sant’Angelo (Pescara), è professore ordinario di Otorinolaringoiatria all’Università di Modena e Reggio Emilia e pioniere mondiale della chirurgia endoscopica dell’orecchio. Autore di interventi e studi innovativi di rilevanza internazionale, rappresenta un’eccellenza della medicina italiana.

Antonio (Tony) Di Paolo

Originario di Introdacqua (L’Aquila), imprenditore nei settori dell’edilizia e della finanza, ha costruito una solida carriera negli Stati Uniti. Oggi guida un importante gruppo immobiliare a New York, affermandosi come esempio di successo imprenditoriale abruzzese all’estero.

Valentino Sciotti

Originario di Crecchio (Chieti), presidente e CEO del Fantini Group di Ortona, è tra i protagonisti del settore vitivinicolo internazionale. Ha portato il vino abruzzese sui mercati globali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti e una diffusione mondiale del marchio.

Donato Di Benedetto

Originario di Pratola Peligna (L’Aquila), da giovane emigrato in Canada. Ha costruito percorsi d’eccellenza, dall’industria tradizionale alle tecnologie più innovative, includendo attività di import-export con numerosi Paesi e lo sviluppo di droni per il trasporto di beni e medicinali. Si è fatto promotore, nel 2009, di una raccolta fondi in aiuto degli abitanti dell’Aquila; i proventi sono stati destinati al reparto di oncologia dell’Ospedale San Salvatore

Francesca Caldarelli

Originaria di San Giovanni Teatino (Chieti), è imprenditrice nei settori della comunicazione e della ristorazione, con attività tra Milano e Abruzzo. Fondatrice di progetti innovativi e volto televisivo per Discovery Warner Bros, valorizza il territorio attraverso media e cultura gastronomica.

Vincenzo Maria Di Nicola

Originario di Teramo, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è tra i principali esperti italiani di innovazione digitale. Ha guidato processi di trasformazione tecnologica in importanti enti pubblici ed è oggi responsabile dell’Intelligenza Artificiale di Cassa Depositi e Prestiti.

Giuseppe Di Lello Finuoli

Originario di Villa Santa Maria (Chieti), giudice antimafia, già sostituto procuratore a Palermo ai tempi di Falcone e Borsellino, ha dedicato la vita alla giustizia. Parlamentare e membro della Commissione Antimafia, ha dato prestigio all’Abruzzo con il suo impegno civile.

Mario Verrocchi

Originario di Sulmona (L’Aquila), farmacista e imprenditore, è cofondatore di Chemist Warehouse, una delle più grandi catene di farmacie dell’Oceania. Con oltre 350 punti vendita e sede a Melbourne, guida un gruppo leader del settore farmaceutico internazionale.