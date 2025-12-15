Sulmona, CAI e Scuola: ABC alla generazione “Z”, affinché impari a “vivere, capire, amare la montagna”.

Sulmona 15 dicembre– Anche per l’A.S. 2025-26 il CAI di Sulmona, in sinergia con le istituzioni scolastiche, è in prima linea per educare i giovani studenti a vivere, capire ed amare la montagna, affinché sia considerata una risorsa e non un problema e contribuendo anche alla riduzione dei rischi per i frequentatori delle medie ed alte quote.

Sono già partiti gli incontri in orario scolastico con gli istituti di primo e secondo grado della Valle Peligna ovvero: Istituto comprensivo “Postiglione” di Raiano, Liceo Artistico” Mazara”, Liceo Classico “Ovidio”, Liceo Motorio “Vico”.

La sezione CAI di Sulmona, istituita dal 1922, annovera fra i suoi iscritti figure professionali qualificate a tali fini formativi, in coerenza con la missione del Club.

Di seguito gli argomenti trattati e i formatori.

1) Conoscere il CAI, Prevenzione e sicurezza, attrezzature, abbigliamento, prova pratica con una squadra del Soccorso Alpino con unità cinofili. Nino Restaino, operatore sanitario e presidente della sezione, Lucio Le Donne, architetto, veterano CAI, Gianni Tarquini, Accompagnatore sezionale escursionismo, Eraldo Delli Navelli, veterano CAI.

2) Salute e Montagna, dr. Ludovico Iannozzi, Commissione medica CAI;

3) Responsabilità, autoresponsabilità e montagna, a cura di Domenico Capaldo, dirigente assicuratore;

4) Sostenibilità ambientale, ingegnere Paola Di Iorio;

5) Turismo sostenibile, Valter Adeante, accompagnatore alpinismo giovanile;

6) La Maiella Nera, geologa Violetta De Luca;

7) I grandi carnivori, delle aree protette, operatore sanitario Benedetta Orsini;

8) Idrologia delle Sorgenti, Giancarlo Boscaino, geologo, funzionario protezione civile regione Abruzzo;

9) “Villaggi di montagna”, “Ecomusei”, modelli e buone pratiche per favorire lo sviluppo locale delle comunità di montagna, Giovanni Pizzocchia (scrivente), pubblicista-sociologo, esperto in tematiche delle comunità montane.

I ragazzi si sono dimostrati molto interessati, coinvolti ed arricchiti con uno “zaino di conoscenze” più grande su tali argomenti. La formazione continuerà anche per il 2026 con incontri e gite guidate sul territorio. Sono tutte attività mirate a favorire la restanza, migliorare le condizioni e la qualità della vita delle comunità delle aree interne abruzzesi, al fine di contrastare il degrado, la fuga dei cervelli, lo spopolamento e favorire un’economia locale, in nome anche di un ricco patrimonio paesaggistico, di cultura materiale e immateriale, in una visione che pensa globalmente ed agisce localmente, per favorire l’interesse e la destinazione turistica in tali luoghi.

Il CAI nazionale, essendosi dotato di un marchio di comunità, per il riconoscimento del “Villaggio montano”, in base a criteri ben definiti, vede l’Abruzzo un territorio ideale. In tal senso è stata la prima, fra le regioni del centro sud, ad essere riconosciuta con tale prestigioso marchio, per ben due comuni montani: Cansano ed Opi, entrambi in provincia dell’Aquila. I criteri per l’ammissione nella rete dei “Villaggi montani” sono suddivisi in quattro macroaree: territorio e paesaggio, aspetti culturali e qualità della collaborazione, amministrazione e politica locali, turismo e ricettività.

Attualmente, ecco i sette “Villaggi Montani” riconosciuti dal CAI, consultabili sul proprio sito.

VILLAGGI MONTANI CERTIFICATI

1 –Val di Zoldo (BL)

2 –Alta Valle Maira (CN)

3 –Crissolo (CN)

4 –Bagnone (MS)

5 –Monte Amandola – Sibillini (FM)

6 –Cansano (AQ)

7 – Opi (AQ)

Giovanni Pizzocchia

( pubblicista-sociologo, esperto in tematiche delle comunità montane).