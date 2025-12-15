Sulmona: il Pd promuove e organizza il terzo appuntamento con le Agorà del Centro Abruzzo

L’incontro è in programma per mercoledì prossimo ( ore 17) presso la Comuniteca-

Sulmona, 15 dicembre– “La Cultura come leva strategica per il centro Abruzzo – Sulmo civitas librorum” Sulmona ha una lunga storia culturale, ma ogni storia ha bisogno di essere continuamente riscritta e i libri, in ogni loro declinazione, possono essere il punto da cui ripartire per immaginare una città più viva, aperta e condivisa.

Da questa convinzione nasce l’Agorà “La Cultura come leva strategica per il centro Abruzzo – Sulmo civitas librorum”, l’incontro pubblico promosso dal Partito Democratico di Sulmona che si terrà il prossimo mercoledì, 17 dicembre, alle 17:00, nella Comuniteca di via Angeloni 15.

L’appuntamento è il terzo momento del percorso delle Agorà, un cammino di ascolto e confronto che il PD sta costruendo sul territorio per immaginare, insieme alla comunità, il futuro dell’area peligna e del Centro Abruzzo. Dopo aver affrontato altri temi chiave, questa Agorà sceglie di fermarsi sulla Cultura, mettendo al centro il libro come luogo simbolico e reale di incontro, conoscenza e cittadinanza. Sulmo civitas libro rum, infatti, non è solo un sottotitolo evocativo.

È un’idea di città: una comunità che riconosce nel libro un bene comune, uno strumento capace di unire le persone, creare legami e offrire opportunità. È un’idea che nasce dall’ascolto, in particolare della voce dei più giovani di Sulmona e della Valle Peligna, che da tempo chiedono con forza la riapertura di una biblioteca e la restituzione di spazi pubblici dedicati allo studio, alla lettura e alla condivisione del sapere.

Questa Agorà vuole essere non solo riflessione, ma costruzione di una prospettiva concreta. L’idea di Sulmo civitas librorum può diventare un progetto strutturato, capace di dialogare con politiche culturali, educative e giovanili e di intercettare finanziamenti e risorse, trasformando un bisogno reale in un’opportunità per tutta la città. A moderare il confronto sarà Diego Bucci, segretario cittadino del Partito Democratico.

Interverranno Carlo Alicandri Ciufelli, già assessore alla Cultura del Comune di Sulmona, Giulia Di Rienzo, del comitato della biblioteca, e Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo, che porterà l’esperienza di una città che ha scelto di investire sulla biblioteca come spazio vivo, generatore di relazioni, opportunità e nuova energia urbana.

L’invito a partecipare è rivolto a cittadine e cittadini, associazioni, operatori culturali, studenti e a chiunque creda che la cultura non sia un lusso, ma un fondamento della vita democratica”.

