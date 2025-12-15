Domani a L’Aquila consegna  delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

L’Aquila, 15 dicembre– Domani 16 dicembre, a partire dalle ore 13:00, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio dell’Aquila, si terrà una maratona di lettura dell’opera L’ avventura d’un povero cristiano di Ignazio Silone, organizzata dalla Prefettura dell’Aquila e aperta a tutta la cittadinanza.

A seguire, avrà luogo la cerimonia di consegna dei diplomi per il conferimento delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concesse con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2025.

L’ambita onorificenza, istituita con la Legge 3 marzo 1951, n. 178, è destinata a coloro che si sono particolarmente distinti verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, nonché nell’esercizio di pubbliche cariche, nelle attività a fini sociali, filantropici e umanitari, e per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Riceveranno la distinzione onorifica i seguenti cittadini:

Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

-Ing. Eutizio Di Gennaro, Direttore Coordinato speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana:

–Dott.ssa Antonella Bovini Presdiente fondazione antiusura Jubilaeum

-Luogotenente C.S. dell’Arma dei Carabinieri Dott. Antonio Calvacchi,

-Signora Cinza Cipriani e Signor Adelfo Marcangeli fondatori dell’Associazione “Edoardo Marcangeli Onlus”,

–Sig. Silvio Catonica Funzionario amministrativo in quiescenza del Ministero dell’Istruzione,

-Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza Dott. Massimiliano De Santis,

-Don Daniele Pinton Rettore presso S. Maria del Suffragio e Direttore presso Istituto Superiore di Scienze Religiose,

-Sig. Marco Dal Puppo Consulente presso Italpol Vigilanza,

-Ispettore della Polizia di Stato Sig. Pasqualino Iulianella,

-Luogotenete C.S. dell’Arma dei Carabinieri Giustino Corpetti.