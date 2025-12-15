martedì, Dicembre 16, 2025
Politica

Governo: Renzi, Meloni ripetitiva, dice sempre le stesse cose

Scritto da redazione

Roma, 15 dic – (Agenzia-Nova) – “La foto di Crosetto”, ad Atreju, “che cerca di bloccarmi dopo che sul palco erano tutti contro di me e’ molto simpatica. Ma la sostanza e’ che andare nella tana del lupo e metterci la faccia e’ stato secondo me utile per smontare la narrazione per cui il Paese va alla grande e l’opposizione e’ solo Francesca Albanese o la sinistra ideologica. Giorgia Meloni sta diventando ripetitiva: dice sempre le stesse cose, racconta un’Italia che non esiste e aggredisce l’opposizione. Ormai si capisce che non ci crede piu’ nemmeno lei. Bene dunque esserci e far capire che noi siamo diversi da quello che lei dice. E che non abbiamo paura di confrontarci a viso aperto”. Lo sottolinea oggi nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

