Sodecia, la solidarietà di Scoccia ai lavoratori: “In questa battaglia ci sono anch’io”

L’Aquila, 15 dicembre– La vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia è intervenuta questa mattina all’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Sodecia Automotive di Raiano, riuniti davanti allo stabilimento di via Valle Arcione dopo l’annuncio dell’azienda di voler trasferire la produzione a Chivasso.

Nel corso del suo accorato intervento, accolto dagli applausi dei lavoratori, la Scoccia ha ripercorso quanto accaduto nel corso della riunione del 27 novembre, quando l’azienda ha comunicato la volontà di spostare le attività produttive in Piemonte. «Ero presente a quell’incontro – ha ricordato – e tutto ci aspettavamo tranne una comunicazione così fredda e distaccata. In quel momento le parole sembravano non pesare, ma per tutti noi avevano un valore enorme perché riguardano la vita delle persone».

Ha poi ribadito che la partita non è chiusa e che le istituzioni regionali continueranno a lavorare per evitare la perdita di un altro presidio industriale in Valle Peligna. «Il 18 dicembre ci sarà un nuovo incontro in Regione – ha spiegato – e saremo di nuovo lì, non solo per dialogare con l’azienda ma per mettere in campo tutte le azioni possibili affinché questa realtà rimanga sul territorio».

Scoccia ha poi fatto riferimento anche agli strumenti che la Regione sta attivando per sostenere le aree colpite dalla crisi industriale. «Si sta lavorando sull’area di crisi complessa – ha detto – e Sulmona è già inserita nel PRRI, transizione Z. È un percorso che può e deve diventare un’opportunità concreta per difendere il lavoro e rilanciare il sistema produttivo».

Parole che hanno rafforzato il clima di mobilitazione davanti ai cancelli della Sodecia, dove lavoratori, sindacati e rappresentanti istituzionali hanno ribadito con forza il loro no alla chiusura dello stabilimento. «In questa battaglia – ha concluso Scoccia – ci sono anch’io insieme a voi».

L’assemblea di oggi rappresenta un passaggio chiave in vista del nuovo confronto con l’azienda, fissato per giovedì 18 dicembre alle ore 9.30, nella sede del Dipartimento Lavoro–Sociale della Regione Abruzzo, in via Passolanciano a Pescara, considerato decisivo per capire se esistano margini reali per scongiurare la chiusura e tutelare i posti di lavoro.