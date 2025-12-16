Premio Federico Caffè, al via VI edizione



riservato agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di Secondo grado.Il bando scade il 15 marzo 2026, la cerimonia di premiazione ci sarà il 15 aprile 2026.Il Comitato Scientifico è composto dal prof. Emanuele Felice (IULM Milano), che lo presiede, e dai professori Giuliana Freschi e Giacomo Gabbuti (entrambi Sant’Anna, Scuola Universitaria Superiore, Pisa)

Pescara, 15 dicembre 2025. Lo SPI-CGIL di Pescara è lieto di annunciare la sesta edizione del Premio Federico Caffè.Il Premio è organizzato dallo SPI-CGIL di Pescara, con la preziosa collaborazione di Oscar Buonamano (coordinatore del Premio), la Scuola di Cittadinanza europea della Fondazione Feltrinelli e gode del patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.

Alessandra Di Simone, segretaria generale dello SPI-CGIL di Pescara: «Siamo giunti alla sesta edizione del Premio Federico Caffè che, anno dopo anno, continua a crescere. Confermata la direzione scientifica per il prof. Emanuele Felice(Università IULM, Milano) così come la presenza dei professori Giuliana Freschi (Sant’Anna, Scuola Universitaria Superiore, Pisa), Giacomo Gabbuti (Sant’Anna, Scuola Universitaria Superiore, Pisa) che completano il Comitato scientifico. Si conferma e consolida la collaborazione con la Scuola di Cittadinanza europea della Fondazione Feltrinelli e anche grazie a questa rinnovata collaborazione contiamo di avere un’adesione maggiore rispetto alle passate edizioni. Ci auguriamo dunque che questa sesta edizione incontri il favore delle studentesse e degli studenti italiani a cui ci rivolgiamo anche per tenere vivo il ricordo di Giuliano Colazzilli, sindacalista della CGIL che sempre si è speso per le nostre comunità».

Il Premio è riservato alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale. I partecipanti possono concorrere come singoli o attraverso lavori di gruppo.I partecipanti dovranno elaborare la stesura di un saggio sul tema: Le disuguaglianze e la crisi della democrazia. In che modo è possibile creare una società più giusta? Il candidato sviluppi la traccia a partire dagli scritti di Federico Caffè.

I lavori devono essere prodotti in max 10 pagine e minimo 5, in formato A4, con almeno 30 righe, con i dati dell’autore, nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, dovranno essere inviati entro il 15 marzo 2026, in formato PDF, all’indirizzo e-mail premiofedericocaffe@redazione

È prevista la realizzazione di un’antologia on line, che costituirà il catalogo del Premio. Sono previsti tre premi. Il primo da 1.500,00 € e due da 500,00 €. I premi dovranno essere ritirati al momento della cerimonia conclusiva che si terrà nel giorno dell’anniversario della scomparsa del professor Federico Caffè, 15 aprile 2026 (con delega autenticata, in caso di impossibilità a partecipare). La partecipazione al Premio Federico Caffè è gratuita e a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato.

La commissione giudicatrice è presieduta dal professor Emanuele Felice ed è composta da Giuliana Freschi (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa), Giacomo Gabbuti (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa), Alessandra Di Simone (segretaria SPI CGIL Pescara), Oscar Buonamano (Coordinatore del Premio Federico Caffè). Paolo Castellucci espleta le funzioni di segretario.

La Giuria ha l’obbligo di motivare soltanto le 3 opere premiate ed il suo giudizio è insindacabile e inappellabile.

Il Comitato scientifico del Premio Federico Caffè è composto da Emanuele Felice (Università IULM, Milano) che lo presiede, Giuliana Freschi (Sant’Anna, Scuola Universitaria Superiore, Pisa), Giacomo Gabbuti (Sant’Anna, Scuola Universitaria Superiore, Pisa).

Con questo Premio lo SPI-CGIL ricorda ed onora la memoria del professor Federico Caffè e si rivolge alle nuove generazioni per far conoscere e approfondire la straordinaria ricchezza di pensiero, di azione e di testimonianza del grande economista pescarese.

Il Premio Federico Caffè è dedicato alla memoria di Giuliano Colazilli, appassionato dirigente della CGIL e dello SPI dell’Abruzzo.

informazioni

Oscar Buonamano +39 335 7551807

oscarbuonamano@webzone.it