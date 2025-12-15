Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

L’Aquila,Palazzo Emiciclo sede dell’Assemblea regionale

Sulmona, 15 dicembre- Domani,Martedì 16 dicembre, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” si riunirà il Consiglio regionale. All’ordine del giorno le seguenti interpellanze: Istituto Padovano – Francavilla al Mare (Paolucci); Avvisi per i Voucher sull’Alta Formazione (Pietrucci); Criticità strutturali nei progetti di prospezione coltivazione di idrocarburi e della politica energetica regionale (Taglieri); Criticità nell’attuazione della D.G.R. n. 493/2025 e della Deliberazione Asl Pescara n. 1461/2025 relative alla riorganizzazione del Pronto Soccorso di Pescara e all’istituzione dell’Admission Room (Blasioli).

L’Assemblea legislativa si esprimerà poi su due provvedimenti: la Legge di stabilità regionale 2024; il Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti (Variante puntuale scenario d’intervento UF03 con modifica regime di piano da conservazione e valorizzazione (c) a trasformazione mirata (TM). Tratti di litorale: Pineto – Loc. Pineta Catucci – Città Sant’Angelo – Loc. Marina).

Nella seconda parte della riunione si procederà poi all’elezione di due componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e del Garante regionale per i diritti degli animali. Infine saranno discusse due risoluzioni: “Misure urgenti tese alla sospensione dei pedaggi per opere manutentive in corso – Autostrada A/14” (Pepe); Richiesta intervento urgente trasporto disabili dai Comuni di Lettomanoppello e limitrofi al Centro Don Orione (Di Marco).