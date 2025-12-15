Sulmona conferisce la Cittadinanza Onoraria al 9° Reggimento Alpini

Una giornata di celebrazioni e musica con la Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”

Sulmona, 15 dicembre– Il Comune di Sulmona annuncia che giovedì prossimo,18 dicembre, si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento della Cittadinanza Onoraria al 9° Reggimento Alpini, un riconoscimento che sottolinea il profondo legame tra la città e gli Alpini, custodi di valori di servizio, dedizione e vicinanza al territorio. L’evento sarà arricchito dalla presenza della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”, già in città dal giorno precedente per partecipare alle attività ufficiali.

Il programma della giornata si aprirà alle ore 15:00 con la deposizione di una corona al monumento ai caduti in Piazza Carlo Tresca. Un momento solenne, dedicato al ricordo e al tributo a quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese, accompagnato da una rappresentanza militare e dal trombettiere della Fanfara.

Nel pomeriggio, in preparazione al concerto serale, la Fanfara effettuerà a una breve sfilata musicale lungo Corso Ovidio, compatibilmente con le condizioni meteo. A partire dalle ore 17:45 il Teatro Comunale Maria Caniglia aprirà al pubblico: nell’area antistante sarà allestito uno stand informativo del servizio METEOMONT e materiale divulgativo dedicato, insieme a ulteriori spazi promozionali a cura delle strutture militari presenti.

La cerimonia ufficiale di conferimento della Cittadinanza Onoraria avrà inizio alle ore 18:30 al Teatro Comunale, alla presenza delle autorità. A seguire, la Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” terrà un concerto natalizio aperto alla cittadinanza, offrendo un’occasione unica per condividere un momento di festa, cultura e vicinanza istituzionale.