Giostra: Elezione del Nuovo Consiglio Direttivo del Sestriere  PORTA MANARESCA 

Sulmona, 14 dicembre– Il Sestiere Porta Manaresca ha eletto nella giornata di ieri il nuovo Capitano: si tratta di Marialisa Paolilli, che entra così al vertice del sestiere rosso-blu.

Con l’elezione di Paolilli, 49 anni, socio fondatore e da sempre attiva all’interno del sestiere, salgono a due le donne al comando dei sestieri della Giostra Cavalleresca di Sulmona. Un segnale significativo di rinnovamento e di crescente partecipazione femminile all’interno delle associazioni storiche cittadine.

La nomina rappresenta un momento di particolare importanza per Porta Manaresca e per l’intera manifestazione cavalleresca, confermando l’impegno verso inclusione, continuità e valorizzazione delle competenze all’interno dei sestieri.Nel direttivo che affiancherà il Capitano sarà presente anche Nicola Paolilli, padre della nuova guida del sestiere e storico Capitano di Porta Manaresca, che ha condotto il sestiere fin dalla sua fondazione, nel 1993, per oltre venti anni.

Il direttivo è composto dai seguenti membri:

Consiglieri effettivi: Enrico Bruni, Massimiliano Caputo, Valeria Carfagnini, Laura Lombardi, Alessandro D’Alessandro, Nicola Paolilli. Consigliere supplente: Enzo D’Angelo.

“Nei prossimi giorni- spiega una nota- verranno assegnate le cariche sociali previste dallo statuto.Intorno al nuovo Capitano si registra grande entusiasmo: pronta e motivata ad affrontare nuove sfide, Marialisa Paolilli si prepara a guidare il sestiere con il sorriso e la determinazione rossoblu che da sempre la contraddistinguono.Si ringrazia il Consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto”.