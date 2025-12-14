domenica, Dicembre 14, 2025
Attualità

Giostra: Elezione del Nuovo Consiglio Direttivo del Sestriere  PORTA MANARESCA 

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Sulmona, 14 dicembre– Il Sestiere Porta Manaresca ha eletto nella giornata di ieri il nuovo Capitano: si tratta di Marialisa Paolilli, che entra così al vertice del sestiere rosso-blu.

Con l’elezione di Paolilli, 49 anni, socio fondatore e da sempre attiva all’interno del sestiere, salgono a due le donne al comando dei sestieri della Giostra Cavalleresca di Sulmona. Un segnale significativo di rinnovamento e di crescente partecipazione femminile all’interno delle associazioni storiche cittadine.

La nomina rappresenta un momento di particolare importanza per Porta Manaresca e per l’intera manifestazione cavalleresca, confermando l’impegno verso inclusione, continuità e valorizzazione delle competenze all’interno dei sestieri.Nel direttivo che affiancherà il Capitano sarà presente anche Nicola Paolilli, padre della nuova guida del sestiere e storico Capitano di Porta Manaresca, che ha condotto il sestiere fin dalla sua fondazione, nel 1993, per oltre venti anni.

Il direttivo è composto dai seguenti membri: 

Consiglieri effettiviEnrico Bruni, Massimiliano Caputo, Valeria Carfagnini, Laura Lombardi, Alessandro D’Alessandro, Nicola Paolilli. Consigliere supplente: Enzo D’Angelo.

 “Nei prossimi giorni- spiega una nota- verranno assegnate le cariche sociali previste dallo statuto.Intorno al nuovo Capitano si registra grande entusiasmo: pronta e motivata ad affrontare nuove sfide, Marialisa Paolilli si prepara a guidare il sestiere con il sorriso e la determinazione rossoblu che da sempre la contraddistinguono.Si ringrazia il Consiglio direttivo uscente per il lavoro svolto”.

