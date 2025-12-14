Percorso di formazione per le famiglie con componenti affetti da disturbo dello spettro autistico.

Federica La Porta Assessore alle politiche sociali cOmune Sulmona

Sulmona,14 dicembre- Il Comune di Sulmona, Ente capofila dell’ECAD 4 Peligno, ha affidato all’Associazione Autismo Abruzzo un programma di formazione e informazione rivolto alle famiglie, finalizzato alla conoscenza e alla gestione delle problematiche connesse ai disturbi dello spettro autistico, finanziato con i fondi regionali per l’autismo (DGR n. 101/2023).

Fino al 28 dicembre 2025 si terranno quattro workshop presso il Centro per l’Autismo di Pratola Peligna, dedicati alla gestione dei comportamenti quotidiani, alle fasi di transizione verso l’adolescenza e l’età adulta e agli aspetti emotivi che coinvolgono le famiglie.

Il 19 dicembre alle ore 19:00, presso il Teatro Comunale “D’Andrea” di Pratola Peligna, è inoltre previsto un evento musicale con il gruppo “Napulammore”.

“Le attività programmate testimoniano la profonda attenzione delle amministrazioni dell’ECAD 4 e dell’Ufficio di Piano verso le famiglie che convivono ogni giorno con le sfide legate all’autismo. L’obiettivo- spiega Federica La Porta Assessore alle Politiche Sciali del Comune di Sulmona– è accompagnarle con strumenti concreti e un sostegno reale, offrendo risposte utili alle difficoltà quotidiane non solo dal punto di vista pratico, ma anche emotivo, perché nessuna famiglia si senta sola nel proprio percorso.”