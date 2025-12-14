domenica, Dicembre 14, 2025
Percorso di formazione per le famiglie con componenti affetti da disturbo dello spettro autistico.

Scritto da redazione
Federica La Porta Assessore alle politiche sociali cOmune Sulmona

Sulmona,14 dicembre- Il Comune di Sulmona, Ente capofila dell’ECAD 4 Peligno, ha affidato all’Associazione Autismo Abruzzo un programma di formazione e informazione rivolto alle famiglie, finalizzato alla conoscenza e alla gestione delle problematiche connesse ai disturbi dello spettro autistico, finanziato con i fondi regionali per l’autismo (DGR n. 101/2023).

Fino al 28 dicembre 2025 si terranno quattro workshop presso il Centro per l’Autismo di Pratola Peligna, dedicati alla gestione dei comportamenti quotidiani, alle fasi di transizione verso l’adolescenza e l’età adulta e agli aspetti emotivi che coinvolgono le famiglie.

Il 19 dicembre alle ore 19:00, presso il Teatro Comunale “D’Andrea” di Pratola Peligna, è inoltre previsto un evento musicale con il gruppo “Napulammore”.

“Le attività programmate testimoniano la profonda attenzione delle amministrazioni dell’ECAD 4 e dell’Ufficio di Piano verso le famiglie che convivono ogni giorno con le sfide legate all’autismo. L’obiettivo- spiega Federica La Porta Assessore alle Politiche Sciali del Comune di Sulmona– è accompagnarle con strumenti concreti e un sostegno reale, offrendo risposte utili alle difficoltà quotidiane non solo dal punto di vista pratico, ma anche emotivo, perché nessuna famiglia si senta sola nel proprio percorso.”

