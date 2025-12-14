Il successo della famiglia Petricca in Venezuela: da Umberto a Giselle

Il ritorno d’azionista nella Banca del Fucino dalla “Tierra de Gracia”

di Sergio Venditti *

Sulmona, 14 dicembre- La Regione Abruzzo, dalle aree interne alla costa, ha un debito con il Venezuela, che ha accoltodalla metà ‘900 migliaia di suoi emigranti, in cerca di dignità e riscatto dal suo terribile dopoguerra. Tra essi tanti volti di uomini e di donne, che hanno sofferto la lontananza e le dure condizioni di vita del Paese sudamericano, in cui arrivarono come veri e propri pionieri e spesso vi si sono affermati in tanti campi economici, sociali e financo politici. In questo ambito va segnalato anche il Dr. Rafael Lacava, già Sindaco di Puerto Cabello e Governatore dello Stato di Carabobo (il più sviluppato del Paese), nato a Roma con la madre originaria di Crognaleto (Teramo), da cui ha ricevuto la stessa cittadinanza onoraria. E’ questa la storia anche della mia famiglia con il papà Giuseppe, costruttore a Barquisimeto (Stato Lara), ma in particolare di tanti aquilani, come il magnate Umberto Petricca, originario di Paganica, (oggi nel Comune dell’Aquila), dove nacque altresi il grande storico Gioacchino Volpe.

L’epopea da quegli anni del primo dopoguerra resta in tante foto sbiadite di famiglie spesso separate,che non sempre si sono ricongiunte in Abruzzo, ma che in Venezuela sono cresciute ed affermate come quella del Commendator Umberto Petricca, che quest’anno ha festeggiato i novant’anni,testimoniati dal suo saluto alla prima Università privata “SantaMaria”, a Caracas, che ha fondato nel 1953 e dove ora la figlia, l’Avv.Giselle è Vice Rettrice e Capo della Comunicazione.In quegli anni nel vero e proprio “Eldorado ” venezuelano, un altro aquilano Gaetano Bafile, nel 1950 fondò, sempre nella sua Capitale, il giornale”La Voce d’Italia “, che ha festeggiato i 75 anni di vita, ora diretto dal figlio Mauro, dopo la sorella Mariza, già Deputata eletta nel Parlamento italiano,per il collegio del Sud America.

Giselle Petricca

Cosi le traccie lasciate dai nostri vecchi emigranti sono state profonde nel grande Paese caraibico,ricchissimo di petrolio, che specie per le infrastrutture deve molto al lavoro ed al talento degli abruzzesi, come del Dr.U. Petricca, che vi ha costruito strade, ponti e ferrovie, oltre l’investimento in alta formazione, nella sua “multinazionale” ,che ora in Italia con la” IPZ In vestiment” è arrivato ad essere tra i primi azionisti della storica Banca del Fucino,romana, (fondata dal Principe A.Torlonia) e ora diretta da un banchiere, il DG.Dott. Francesco Maiolini, originario di Tagliacozzo, nella sub regione marsa. In verità non sono state tante le realtà transnazionali così articolate, come quella costruita nei decenni dalla famiglia Petricca, che ha coperto tanti settori,diversificando le proprie attività, come ricordato recentemente dalla figlia, l’Avv.Giselle, intervenendo a un evento promosso dalla nostra ambasciata a Caracas, retta da S.E.G.Umberto De Vita. Tutto questo in un momento complesso che attraversa la “Repubblica Boliveriana”, isolata con il regime di N.Maduro, con milioni di suoi connazionali fuggiti all’estero e centinaia di detenuti politici, tra cui nostri oriundi, come ha denunciato la leader dell’opposizione, On. M. Corina Machado, insignita per questo del Premio Nobel per la Pace 2025.

L’Omaggio all’Eredità Italiana: “Uno sguardo al Femminile” 2025, (presso il centro italo- venezuelano), e’ stata cosi’ l’occasione per esaltare il contributo femminile allo sviluppo delle relazioni tra le due “comunità sorelle”, con l’intervento anche dell‘Avv.Giselle Petricca.

Lei ha ricordato suo padre, “uomo di successo: costrui’ ferrovie che collegavano città e a 50 anni, con solo un’istruzione elementare, decise di studiare economia. Poco dopo, acquisto’ la sua Alma Mater,l’Università Santa Maria, convinto che l’istruzione fosse il modo più bello per restituire qualcosa al Venezuela…..che sogniamo di vederlo grande e prospero: è per questo che siamo rimasti,per e con la sua gente… Questa è la gioia della sua eredità: due mondi che convivono in un unico cuore “.

Esso è pulsante in tanti “abruzzesi- venezuelani”, come il Dott.Edoardo Leombruni, medico nell’ ospedale di Sulmona, pluripremiato per aver promosso l’Associazione ALI, che aiuta con farmaci ed il sostegno delle Caritas, i tanti nostri oriundi in sofferenza nei Paesi sudamericani, aspettando cosi che possa risorgere di nuovo per tutti l’alba di libertà e di progresso.

Umberto Petricca

In tal senso far emergere non solo la nostalgia delle proprie radici nelle vecchie generazioni, ma accenderne la scintilla nelle nuove, ricostruendo solidi ponti di cultura e di cooperazione, anche economica, tra mondi tanto lontani. E così il ricordo dei propri padri e nonni si rende più vivo, con una nuova” multiculturalità innovativa”, con progetti di scambi culturali, sociali e produttivi, che si leghino con la nostra Regione”Verde d’Europa”, partendo dalle maestose montagne abruzzesi, dove si riscopre la vecchia cartolina di “una nevicata dopo la messa di mezzanotte: il cielo che si rompeva in fiocchi su un’antica piazza”,firmata Giselle Petricca.

Questa in attesa di poter vedere il docufilm di Gianfranco Di Giacomantonio, aquilano: “Alla Scoperta di Storie e Radici degli Abruzzesi in Venezuela “, commissionato dalla FAIV (Federazione Associazioni Italo-Venezuelane).

*giornalista- Rivista “Tempo Presente ” – Abruzzo