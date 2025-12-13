Concerto per il Giubileo 2025- Messa per Papa Celestino V   

Sono circa 100 gli artisti, tra solisti, 2 cori e orchestra, coinvolti per la realizzazione del Concerto per il Giubileo 2025 che la Camerata Musicale di Sulmona dedica alla figura di Pietro da Morrone, Papa Celestino V. La musica, commissionata appositamente dal Direttore Artistico Gaetano Di Bacco al compositore statunitense Larry Alan Smith ed eseguita in prima assoluta, si ispira allo spirito di umiltà e del perdono del frate eremita, per una preghiera di pace oggi più che mai condivisa.Domani, domenica 14 dicembre ore 17.30 – Teatro Comunale “M.Caniglia” Sulmona

Sulmona, 13 dicembre– Un evento dedicato a Papa Celestino V precede il calendario natalizio della Camerata Musicale di Sulmona al Teatro Caniglia, domenica 14 dicembre alle ore 17,30: il Concerto per il Giubileo 2025. Si tratta di una messa dedicata alla figura di Pietro da Morrone, poi Papa Celestino V, che istituì il primo giubileo della storia. La messa, rappresentata in prima assoluta a Sulmona e poi in replica a Pescara (Auditorium del Conservatorio lunedì 15, ore 21.00), è stata appositamente commissionata dalla Camerata Musicale di Sulmona su idea del Direttore Artistico Gaetano Di Bacco. La realizzazione dell’impegnativo progetto è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara.

Scritta dal musicista statunitense (con radici abruzzesi) Larry Alan Smith è una composizione per voce recitante, voci soliste, coro di voci bianche, coro e orchestra, che vede impegnata una compagine di oltre 70 elementi per un progetto musicale unico e di forte significato, che rende omaggio, dopooltre sette secoli, alla figura di San Pietro da Morrone che entrò nella storia non solo come il pontefice del “gran rifiuto”, ma anche per la sua Bolla del Perdono Universale.

“L’opera –dice Smith- rispetta le cinque parti classiche della messa: Kyrie eleison (ingreco), Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei ( in latino). I Salmi 148, 24, 23 e 98, invece, sono presentati nella traduzione italiana di Giovanni Diodati del 1649”.Le poesie inserite, invece, sono composizioni originali dello stesso Smith.

“Questo mio lavoro – spiega l’autore – si sviluppa come un racconto musicale della vita del Santo: dalla solitudine del ritiro nella grotta sul Morrone alla elezione al Soglio Pontificio, fino all’abdicazione del 13 dicembre 1294. In breve è un racconto sulla sua vita e le sue virtù”.

Nell’esecuzione di quest’opera sono coinvolti numerosi artisti. Sessanta i componenti dell’Orchestra del Conservatorio “L.D’Annunzio”di Pescara e del Coro della Virgola che all’intensa attività a cappella affianca repertorio barocco ed esperienze nella musica contemporanea, entrambi i gruppi sotto la direzione del M° Pasquale Veleno. Diciotto sono i ragazzi (di età compresa tra 8 e 13 anni ) componenti del Coro di Voci Bianche della Camerata diretto dal M° Anna Galterio. La voce recitante, filo conduttore del racconto, è di Nicolas Zappa, attore teatrale e cinematografico, volto popolare presente anche in produzioni televisive. Le voci dei solisti sono del giovane soprano Licia Piermatteo e il basso- baritono sudcoreano Kim Seongwon, pluripremiato al concorso di canto lirico M.Caniglia.

Prima del concerto quattro studenti del Liceo Classico Ovidio di Sulmona leggeranno un breve testo che riassume la vita di Pietro da Morrone e alcuni versi di Jacopone da Todi estratti dal testo poetico scritto dopo l’elezione di Celestino V e una parte della formula dell’ abdicazione.

La città di Ovidio si fa così teatro di un evento che incrocia arte, storia e spiritualità. Il progetto non è solo un momento musicale, ma anche un’occasione di riflessione dove la figura di Celestino V viene proposta come simbolo di riconciliazione e pace.Sulmona, con la sua storia, si posiziona come Città della Pace, in dialogo con le radici spirituali e culturali del territorio abruzzese.

Nell’appuntamento di domani al Teatro Caniglia sarà visitabile la mostra fotografica dedicata a Celestino V, realizzata dall’Accademia Sulmonese di Fotografia e curata da Luciano Fagagnini

Il compositore: Nato nell’ Ohio, Larry Alan Smith ha una carriera prestigiosa come compositore, docente, pianista e direttore d’orchestra. Si è formato alla Juilliard School, dove ha conseguito tre lauree in composizione, e contemporaneamente ha studiato in Francia con Nadia Boulanger. Ha insegnato al Boston Conservatory e alla Juilliard, per poi assumere incarichi direttivi di rilievo come Presidente della School of American Ballet, Dean della Hartt School presso l’Università di Hartford e Dean della School of Music presso la North Carolina School of the Arts. La sua produzione comprende opere orchestrali, cameristiche e vocali, spesso caratterizzate da un linguaggio colto ma comunicativo, che intreccia tradizione e modernità. È stato direttore di istituzioni artistiche e promotore di progetti dedicati alla diffusione della musica contemporanea. Le sue composizioni sono state eseguite negli Stati Uniti e all’estero, e molte sono state incise o pubblicate da importanti etichette e case editrici. Attivo anche come conferenziere e mentore, Larry Alan Smith continua a contribuire con passione alla formazione musicale e alla promozione delle arti a livello internazionale.