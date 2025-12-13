Sulmona: la Gdf e  ANFI hanno festeggiato il  quarantennale della costituzione della sezione in città

La torta del quarantennale ( 1985-2025)

Sulmona, 13 dicembre– La Compagnia della Guardia di Finanza e la sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia hanno celebrato il quarantennale della costituzione dell’ANFI a Sulmona, con una Messa nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice e con una conviviale.

Erano presenti il sindaco di Sulmona, avv. Luca Tirabassi, la comandante della Compagnia, cap. Cecilia Tancredi, il Presidente della sezione, Lgt Vincenzo Presutti, il Consigliere nazionale per l’Abruzzo, ten. Avv. Vincenzo Colaiacovo che fu presidente dal 1985 al 2005, ed oltre sessanta iscritti.

Una prima sezione era stata costituita nel 1929, ma dopo poco fu assorbita dall’organismo dell’Aquila. Il 5 ottobre 1985, durante la giornata dedicata alle Fiamme Gialle nell’ambito di una manifestazione nazionale dell’Unione nazionale ufficiali in congedo, la sezione di Sulmona, riconosciuta dalla Presidenza nazionale il 5 maggio, fece la prima comparizione in pubblico e successivamente ha svolto i compiti statutari, attraverso il raccordo con i militari del servizio attivo, la commemorazione dei finanzieri deceduti per servizio, la partecipazione ai raduni nazionali e, ogni anno, l’omaggio al cippo che su Monte Zurrone, lungo la scalinata per l’altare dedicato ai Caduti senza Croce, ricorda le Fiamme Gialle.

Crest sezione Anfi Sulmona

La presenza dei finanzieri in servizio e in congedo nella vita cittadina è stata sottolineata dal sindaco, che si è richiamato alla immagine di “argine per la legalità”, anche in questo periodo di intense e numerose operazioni per il contrasto al traffico degli stupefacenti, che ha fatto registrare una impennata di sequestri ed arresti ad opera della Compagnia. Parole di compiacimento per la lunga vita e le numerose iniziativa della sezione sono state rivolte dalla Comandante Tancredi.

Al sindaco è stato fatto omaggio del “crest” della sezione di Sulmona, che raffigura, nell’arco dell’acquedotto di Re Manfredi, la storica sede della brigata, poi tenenza, poi compagnia della Guardia di Finanza, la chiesa di San Filippo Neri e la statua di Ovidio.