sabato, Dicembre 13, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Attualità Sulmona: lunedì consegna del Premio Dino Villani all’Azienda Stefania Baldassarre
Attualità

Sulmona: lunedì consegna del Premio Dino Villani all’Azienda Stefania Baldassarre

Scritto da redazione
Scritto da redazione

produzione artigianale delle “ Pizzelle Salate alle Olive”.

Sulmona, 13 dicembre– L’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, Delegazione di Sulmona, conferirà lunedì 15 Dicembre 2025 il Premio Dino Villani all’Azienda Agricola Stefania Baldassarre per la produzione artigianale delle “ Pizzelle Salate alle Olive”.

Il Premio Dino Villani viene assegnato “ al produttore che si sia distinto nella lavorazione artigianale di un prodotto alimentare di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili di prima qualità e con una ben definita tipicità locale. L’azienda agricola Stefania Baldassarre ha tutte queste caratteristiche: infatti nasce dalla passione per la terra e alla valorizzazione dei prodotti agricoli con una conduzione famigliare che cura tutta la filiera del prodotto.

Il premio sarà consegnato dal Delegato dell’Accademia della Cucina di Sulmona Dr Gianni D’Amario che sarà accompagnato da una rappresentanza di Accademici.

L’appuntamento è, dunque, per lunedì 15 Dicembre alle ore 17 presso l’azienda stessa in via Marane Palazzo nr 53 a Sulmona alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Dott.ssa Emanuela Cosentino.

Leggi anche

Sulmona: la Gdf e  ANFI hanno festeggiato il  quarantennale della...

ll meglio dell’Abruzzo in passerella al Palabecci. Annecchini:...

Consegnato alla memoria di Silvio Di Giulio il tesserino...

Elisabetta Merico nuova Segretaria Generale della Cisl Scuola 

VII Concorso Fabrizia Di Lorenzo,domani Venerdì la seconda...

Itinerario di Convivenza e Fiamma Olimpica si accendono...

Sulmona: nell’Ufficio Postale di Piazza Brigata Majella attivo...

Sulmona: venerdi 12 dicembre ( ore 16,30) la...

La tv nel Paese che cambia, Roberto Zaccaria...

“Oltre la voce l’essere. Il respiro della fenice”...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.