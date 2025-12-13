Sulmona: lunedì consegna del Premio Dino Villani all’Azienda Stefania Baldassarre

produzione artigianale delle “ Pizzelle Salate alle Olive”.

Sulmona, 13 dicembre– L’Accademia Italiana della Cucina, Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, Delegazione di Sulmona, conferirà lunedì 15 Dicembre 2025 il Premio Dino Villani all’Azienda Agricola Stefania Baldassarre per la produzione artigianale delle “ Pizzelle Salate alle Olive”.

Il Premio Dino Villani viene assegnato “ al produttore che si sia distinto nella lavorazione artigianale di un prodotto alimentare di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili di prima qualità e con una ben definita tipicità locale. L’azienda agricola Stefania Baldassarre ha tutte queste caratteristiche: infatti nasce dalla passione per la terra e alla valorizzazione dei prodotti agricoli con una conduzione famigliare che cura tutta la filiera del prodotto.

Il premio sarà consegnato dal Delegato dell’Accademia della Cucina di Sulmona Dr Gianni D’Amario che sarà accompagnato da una rappresentanza di Accademici.

L’appuntamento è, dunque, per lunedì 15 Dicembre alle ore 17 presso l’azienda stessa in via Marane Palazzo nr 53 a Sulmona alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Dott.ssa Emanuela Cosentino.