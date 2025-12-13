 ( primo piano)- Accadde al Liceo

Sulmona, 13 dicembre– Di riforma della scuola si parla da tanto, in parte si è provveduto, in parte si sta provvedendo, l’efficacia del tutto è in buona parte, ancora, da scoprire. Al momento l’unica certezza è la tenuta del banco della questione scuola, sia nei dibattiti pubblici che in quelli privati. Parlare di responsabilità della scuola resta un buon paracadute, agevola rimbalzi di coscienza. Il suo vero e grande cambiamento, però, la scuola lo ha compiuto in tempi remoti e in maniera radicale, lontano dai riflettori moderni, ciò si evince bene leggendo Accadde al Liceo. La parola scuola origina dal l greco scholè e dal latino schŏla e quella che oggi è per tutti un’istituzione a carattere sociale organizzata per istruire, per fornire nozioni, nasceva, invece, come luogo di svago, di divertimento, quasi di ozio.

In Accadde al Liceo, l’autore Gianluigi Chiaserotti, per mezzo di una narrazione sensibile e minuziosa che, mai tralascia di sorvegliare e riportare la psicologia e gli stati d’animo dei protagonisti, conduce il lettore a scandagliare un errato comportamento, proprio all’interno di un sistema scolastico che si va sperimentando, dopo i gravi accadimenti della Seconda Guerra Mondiale. Succede e questo romanzo ne è la prova che, la scuola attraverso alcune sue componenti, possa assumere caratteri personalistici, di vendetta e di iniziative non attinenti al ruolo formativo ed “educativo” che si dovrebbe intestare.

L’ambientazione storica è quella post-bellica, appunto, siamo nella Firenze del 1946, esattamente nel primo istituto a tempo pieno, il Liceo Pareggiato Laico “Cosimo I dè Medici” dove la regola non scritta, da applicare, resta sempre…

… noi siamo sempre, e prima di tutto, docenti, eppoi anche dirigenti.

Ad alleggerire i postumi della guerra contribuisce, sicuramente, il fatto che l’istituto è a frequentazione mista, tutti si impegnano, all’inizio dell’anno, a sottoscrivere un regolamento scolastico, lasciando intendere che le regole, il comportamento e la deontologia hanno la loro importanza.

I titoli nobiliari non sempre si riescono a lasciare fuori dall’uscio della scuola e le divergenze, tra un dialogo e l’altro, più che trovare la loro strada, vengono ampliate. Insomma, ognuno ci mette il proprio zampino e a farne le spese sono gli onesti.

L’autore affida molto dell’agire del libro all’acume e al garbo di Maria Beatrice Paradisi, donna a cui per dissipare una matassa basta avere il tempo di fumare una sigaretta. A questa donna moderna e indipendente, l’autore contrappone la figura di una professoressa bigotta e acida come la Beccaccini. Tra il rintracciare l’autenticità di una esercitazione letteraria e la convocazione di un consiglio di classe, si ha l’opportunità di frequentare aule e corridoi di un liceo che in teoria non avrebbe dovuto avere nulla da celare. A volte basta possedere poco nella vita per pensare di mentire, architettare e falsare.

Gianluigi Chiaserotti in tutto lo scritto si prende cura e presta molta attenzione a tutti coloro che in quella scuola e nell’insegnamento ci mettono cuore, passione e professionalità, non perdendo mai di vista il bene primario, il rispetto per gli alunni e per il loro essere.

Efficaci gli intermezzi in cui ci si imbatte durante la lettura, curati da Silvia Vercesi…

… Un biglietto, una prova, una scena teatrale, ma ora siam pronti a scoprire il finale. E tra verità e finzione, tra sogni e realtà come andrà a finire questa maturità?

Ci sono anche i giorni in cui il popolo italiano viene interpellato, mediante referendum, a scegliere fra la forma monarchica o repubblicana. L’animo storico dell’autore lo porta a collocare fra lo scritto l’interessante e spesso sconosciuta, lettera che il Re Umberto, indirizzò al popolo italiano prima di iniziare il suo esilio in Portogallo.

In ogni pagina di Accadde al Liceo si conia uno spunto di riflessione, un quesito, una constatazione la cui collocazione completa giunge a fine lettura. Una lettura facile, scorrevole, seppur richiedente la consapevolezza e la delicatezza che spetta al sistema scuola nella sua accezione più totale.

La scuola dovrebbe essere una livella che restituisce solo in base al profitto, possedimenti e famiglie di appartenenza non dovrebbero contare, purtroppo certi vizi e certi marchi non si possono cassare e le contessine si sentono autorizzate a prendersi gioco di un preside e di un corpo docenti. Per fortuna il tempo è galantuomo e può essere foriero di scuse e di ripensamenti. D’improvviso, difatti, la narrazione muta i regolari fatti, porta alla scoperta di intrecci familiari, di legami interrotti e di risentimenti, tutto diviene più nitido.

Il lieto fine resta sempre il benvenuto e, anche, in questo l’autore non è manchevole.

La scuola, nonostante lo scorrere del tempo, ha il ruolo peculiare di essere un mondo prezioso nel mondo complessivo, richiede attenzioni ed è oggetto di cambiamenti. Forse è il caso che si prenda dimestichezza con una realtà spesso accantonata, la scuola è l’incubatrice per eccellenza di risorse umane, è un fiume pieno di pepite che si può decidere di sfruttare rendendolo povero e spento, oppure si può optare per valorizzare la luce e i carati che ogni pepita possiede permettendole di diffonderli nell’universo.

Cesira Donatelli

Accade al Liceo di Gianluigi Chiaserotti