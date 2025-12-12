Sodecia Automotive di Raiano,la solidarietà Alleanza Verdi e Sinistra – Sulmona

Raiano, 12 dicembre– Alleanza Verdi e Sinistra Sulmona esprime piena vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Sodecia Automotive di Raiano che il 15 Dicembre si riuniranno in assemblea contro l’ipotesi di trasferimento dello stabilimento in Piemonte, una decisione che, se confermata, rappresenterebbe l’ennesimo colpo inferto a un territorio già profondamente segnato da processi di deindustrializzazione e marginalizzazione produttiva.

La vertenza Sodecia non è un fatto isolato ma l’ultimo anello di una catena che racconta il destino di una valle lasciata scivolare lungo un piano inclinato.

Ci chiediamo quale azione stia svolgendo la famosa “filiera” per scongiurare questa ennesima perdita di lavoro, e quindi di futuro, che sta interessando la Valle Peligna?

Quando un territorio non governa i processi produttivi ma li subisce, basta una riorganizzazione aziendale decisa altrove perché il lavoro diventi improvvisamente mobile, sacrificabile, trasferibile. Così la Valle si ritrova sempre più immersa in una lunga notte senza alba, in cui ogni crisi viene affrontata come emergenza e mai come parte di un triste disegno di abbandono da contrastare.

A tutto questo si somma l’assenza di una vera politica industriale da parte del Governo nazionale. Nessuna strategia per accompagnare la transizione produttiva, nessuna visione per i territori interni, nessuna tutela reale delle filiere, quelle sì , industriali che garantiscono occupazione stabile. Solo annunci, promesse e una mediocrità di fondo che scarica sulle persone il costo delle scelte mancate. Dove sono i sorrisi dell’ “affidatevi a noi” ora che 39 persone rischiano il posto di lavoro? Ora che stiamo perdendo un altro centro produttivo?

Le ricadute sono evidenti: famiglie costrette a scegliere tra sradicamento e impoverimento, giovani che vedono confermata l’idea che per costruirsi un futuro sia necessario andare via, comunità che si svuotano insieme ai capannoni industriali. Il lavoro non è una variabile tecnica: è la condizione materiale che tiene insieme una società.

Alleanza Verdi e Sinistra Sulmona chiede che la vertenza Sodecia non diventi l’ennesima occasione persa per aprire una discussione vera sul futuro produttivo della Valle Peligna: un futuro fondato su diritti, radicamento territoriale, riconversione ecologica ed anche intervento pubblico per invertire il declino al quale siamo destinati.

Saremo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici in ogni iniziativa di mobilitazione e confronto istituzionale perché difendere il lavoro significa difendere la dignità e il futuro di un intero territorio, perché o ci ritroviamo come comunità, lottando fianco a fianco oppure saremo destinati ad una mortifera marginalità.