Fratoianni: da Bernini spettacolo indecente, si dimetta

Roma, 12 dic. – “Bernini ha offerto uno spettacolo indecente. L’ennesimo. L’Italia non merita una ministra che offende i giovani studenti di medicina, li definisce ‘inutili’, li sbeffeggia chiamandoli ‘poveri comunisti’, solo perché hanno avuto l’ardire di criticarla. Dalle parti del governo sono allergici alle critiche, forse pensano di essere diventati i capi di un sultanato, ma l’Italia è una democrazia. Chieda scusa e si dimetta, anche per aver prodotto il disastro del semestre filtro che sta causando molti danni agli studenti di medicina”. Lo scrive sui social il leader Avs Nicola Fratoianni