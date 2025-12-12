Da oggi a L’Aquila congresso nazionale Uncem

L’Aquila, 12 dicembre– Da oggi venerdì 12 dicembre pomeriggio a sabato 13 mattina, l’incontro tra i sindaci della Montagna italiana nell’appuntamento Uncem dal titolo “Comuni e Comunità insieme. Quale democrazia, coesione e impegno negli Enti locali. La montagna italiana è speranza”.



“Rilanceremo un percorso di coesione tra tutti gli Enti montani del Paese – evidenziano Lorenzo Berardinetti, Presidente Uncem Abruzzo, e Luigi Fasciani, vicepresidente Uncem nazionale – I Comuni insieme sono a prova di futuro, garantiscono sviluppo, con progetti e servizi alle comunità. Occorre potenziare, con il Parlamento e le Regioni, l’azione sinergica di Enti montani che sono democrazia e partecipazione, Capitale umano per gestire il Capitale umano, coesione tra sindaci, Comuni nel NOI”.



“Il tema della speranza è per noi un tema di presente e di futuro – spiega Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem – Non solo a L’Aquila verranno eletti i nuovi organi Uncem, ma avremo un dibattito che ha sempre meno spazi democratici per essere esercitato. Il nostro Congresso è aperto, a tutte e tutti. Un dialogo vivo per non perderci nelle solitudini e nelle difficoltà, nell’elenco delle cose che non vanno negli Enti locali e nella pubblica amministrazione. La Montagna è speranza. E va alimentata ogni giorno”.