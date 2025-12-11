Elisabetta Merico nuova Segretaria Generale della Cisl Scuola 

Chieti, 11 dicembre- Elisabetta Merico è la nuova segretaria generale della Cisl Scuola AbruzzoMolise al posto di Davide Desiati. L’ha eletta questa mattina a Francavilla al Mare il Consiglio generale, alla presenza di Ivana Barbacci e Gianni Notaro, rispettivamente segretaria generale Cisl Scuola nazionale e segretario generale Cisl AbruzzoMolise.“La Cisl Scuola Abruzzo Molise sarà da subito impegnata nella costruzione di una nuova fase e di un nuovo presente. Questo momento di transizione e riorganizzazione richiede una nuova forma di partecipazione a cui tutti noi siamo chiamati: condivisione delle idee, delle responsabilità, delle sfide che l’evoluzione della scuola locale e nazionale ci pone davanti. Tanti i temi che nei prossimi mesi dovranno essere attenzionati: dal dimensionamento scolastico (nelle nostre regioni è preoccupante il dato relativo all’impoverimento demografico, in particolare nelle aree interne), alla necessità di maggiori tutele del personale scolastico, dalla formazione costante delle nostre Rsu al loro consolidamento come figure di riferimento per intere comunità scolastiche, dalla sicurezza degli edifici all’urgente richiesta di maggiore stabilizzazione del personale. Inoltre siamo chiamati ad accompagnare questa straordinaria stagione di rinnovi contrattuali, che ci vede indubbiamente protagonisti ed anche, a mio avviso, attenti interpreti delle richieste del personale della scuola.” Queste le prime dichiarazioni della neo segretaria, entrata in Cisl negli anni novanta, dove ha ricoperto vari incarichi sia nell’ambito territoriale sia regionale, tra cui quello di componente della Segreteria interregionale.

“Assumere oggi la guida della CISL Scuola Abruzzo Molise è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con profondo senso di servizio. Raccogliere questo testimone significa dare continuità a un percorso importante, costruito negli anni con serietà, competenza e passione. Il mio primo pensiero va a Davide Desiati. A lui rivolgo ancora una volta un ringraziamento sincero-ha concluso per il grande lavoro svolto, per la dedizione con cui ha rappresentato la nostra categoria e per gli eccezionali risultati conseguiti.” Ha concluso Elisabetta Merico.

In segreteria oltre a Merico sono stati eletti a pieni voti: Cosimo Faella, Luigi Ginaldi, Antonietta Pietrantonio e Luca Puglielli