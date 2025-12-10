VII Concorso Fabrizia Di Lorenzo,domani Venerdì la seconda prova e sabato mattina la premiazione dei vincitori

Sulmona,11dicembre- Il Capo di Stato, Sergio Mattarella, ha conferito all’edizione 2025 del “Premio Fabrizia Di Lorenzo – Per non dimenticare le vittime del terrorismo” dedicato alla Speranza, la Medaglia del Presidente della Repubblica quale suo segno di vicinanza. A darne comunicazione è la presidente dell’associazione “Insieme per Fabrizia Di Lorenzo onlus”, Giovanna Frattaroli, mamma della giovane sulmonese, vittima dell’attentato terroristico del 2016 a Berlino. La trasmissione della medaglia presidenziale arriva a pochi giorni dalla conclusione della VII edizione del concorso.

I nomi dei vincitori saranno infatti resi noti sabato 13 dicembre, nel corso della cerimonia che si terrà dalle 10 al teatro comunale “Maria Caniglia”. Ad aprire l’evento ci sarà l’esibizione coreografica di Diletta Spinosa.Presenterà Miska Ruggeri, presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo.

Il concorso, promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, nella persona di LorenzoSospiri, con l’associazione “Fabrizia Di Lorenzo Onlus” e il Polo liceale “Ovidio”, tornerà però nel vivo già venerdì 12 dicembre. Alle 9:30, nella sede del liceo “Vico” ci sarà, infatti, la prova della seconda sezione del concorso, una sfida di idee per la realizzazione di una proposta di progetto (artistico, multimediale, tecnico-informatico…) sul tema della speranza. A “sfidarsi” saranno studenti degli ultimi tre anni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, divisi in gruppi.

I lavori saranno valutati da una giuria composta dal giornalista vicecaporedattore alla Redazione Cultura del TG2, Adriano Monti Buzzetti Colella, dal fondatore e amministratore delegato dell’azienda “Don the Fuller”, Mauro Cianti, e dalla professoressa Maria Paola Zaino, in rappresentanza dell’USR Abruzzo.

Nella stessa giornata premiati anche i vincitori della sezione letteraria del premio, alla quale hanno partecipato una sessantina di studenti delle scuole superiori d’Abruzzo. I lavori sono stati curati dalle docenti del polo liceale “Ovidio” Annamaria Iervolino, Marina Biagi e Doriana di Lorenzo.

Durante l’evento, si collegheranno da Sanremo, Lorenzo Micheli, presidente del premio, che sottolinea il senso profondo di un percorso capace di mettere al centro studenti, docenti e comunità educanti, e il Maestro Enrico Melozzi, compositore e direttore d’orchestra, noto al grande pubblico anche come curatore della “Notte dei Serpenti”, la manifestazione che porta l’Abruzzo nel mondo attraverso musica, identità e visione contemporanea.

Saranno assegnate borse di studio ai primi 5 studenti e 5 gruppi classificati delle due sezioni. Ci saranno anche gli interventi musicali del maestro Angelo Ottaviani, con gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Capograssi”.