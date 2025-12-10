Itinerario di Convivenza e Fiamma Olimpica si accendono insieme 

Approvazione unanime per il convegno sullo Sci di Fondo voluto da Arturo Como

Alfedena, 10 dicembre– Le coincidenze non sono mai casuali, ma vanno interpretate. Nei giorni scorsi ad Alfedena si aprivano i lavori di Itinerario di Convivenza e quasi nello stesso momento, il Presidente Sergio Mattarella, accendeva la Fiamma Olimpica, dando il via a Milano Cortina 2026. L’unica interpretazione possibile è nell’assunto che, il convegno ideato da Arturo Como, avente al centro, le difficoltà che sta attraversando lo Sci di Fondo in Abruzzo e in buona parte del Centro Sud Italia, ha contenuti e richieste da attenzionare.

L’accensione della Fiamma Olimpica in concomitanza con l’estensione dei contributi, degli oltre 20 relatori intervenuti a sottolineare che, Alfedena è e deve restare, Cerniera fra l’Alto Sangro Turistico Sportivo e il Parco Nazionale Lazio Abruzzo e Molise è la luce più titolata e più calorosa che ci si potesse aspettare.

Anche Alfedena, proprio come la Fiamma Olimpica, ha avuto tedofori eterogenei nelle loro genesi di formazione, di tanta diversità hanno potuto fruire gli, attenti alunni degli Istituti d’Istruzione Secondaria, Arrigo Serpieri e del Patini Liberatore de Panfilis.

Ampiamente condiviso, per non dire unanime, il messaggio a cui si è approdati a fine lavori: – lo Sci di Fondo è elemento identitario dell’Abruzzo, è strumento di integrazione, di educazione, di sensibilizzazione, di crescita, di sviluppo, di ausilio al benessere psicofisico, ed è atto a prevenire le devianze; pertanto, si doti di quello di cui adesso abbisogna, ossia di impiantistica d’innevamento.

Che la giornata volesse, fra le atre cose, avere un qualificato volto istituzionale si è compreso appena i presenti in sala, sono stati avvolti dall’Inno di Mameli.Ai saluti del sindaco di Alfedena è seguito il discorso di Arturo Como.

L’organizzatore forte del suo essersi sempre “sporcato le mani” per lo Sci di Fondo, ha chiesto ai presenti di non lasciare questa disciplina al destino che vorrebbero riservarle i cambiamenti climatici. Anticipando tutti, qualche anno addietro, lui stesso si è reso promotore di un protocollo d’intesa fra ben otto comuni del comprensorio, identificabile nel titolo Progetto Integrato bacini Sci di Fondo.

Altissima la considerazione FISI per Arturo Como, schierati dalla sua e tutti con parole di stima e apprezzamento per il lavoro che svolge, il deciso federale Carlo dal Pozzo, in collegamento Paolo Rivero e Tommaso Tamburro figure tecniche differenti ed imprescindibili per gli atleti, il campione mondiale plurimedagliato, Marco Albarello, in sala in Vicepresidente del Comitato Regionale Massimo Ferella ed in collegamento da Solda (BZ) Angelo Ciminelli l’attivo presidente del Comitato regionale.

Alfedena,i trofei consegnati per la 1^ edizione del Premio ‘Itinerario di convivenza’

Testimonianze e apprezzamenti

Marco Albarello ha riconosciuto al Como, al Sindaco Caruso, il fatto di essere combattenti e lungimiranti. Castel di Sangro è divenuto, negli ultimi anni terra di federazioni, di sport. Arturo Como è un guerriero che si spende per il bene della società e non solo e, lo fa attraverso mille pronunce. Un esempio da seguire.

Maurizio Scelli, attuale capo della protezione civile abruzzese, significa al promotore dell’evento apprezzamento perché sceglie di portare avanti un lavoro importante, attraverso lo sport e il volontariato, elementi caratterizzanti della vita del direttore. Marca l’accento, Scelli, sulla componente sensibilità, sul connubio vincente fra sport e volontariato e sui valori che da questo possono scaturire, portando i singoli a dare il meglio per gli altri.

Rosa Pestilli, Presidente Commissione Pari Opportunità Abruzzo, ha abbracciato l’importanza dell’iniziativa e ha portato a corredo della stessa il progetto On The Road che con totale dedizione sta portando nelle scuole. Sport e non violenza dialogano bene e gliene va concessa facoltà.

Il Vescovo Michele Fusco sottolinea l’importanza di aver legato attraverso, Itinerario di Convivenza, sport, natura e responsabilità sociale. La parola “custodire” va riservata al creato, ai giovani, ai valori. Lo sport detiene spiritualità, si compone di disciplina e di sacrificio. Per queste ragioni si ammoderni con impiantistiche sportive il territorio, fornire ai giovani luoghi in cui praticare sport è una forma di carità politica.

Luciano Sammarone Direttore Parco Nazionale Lazio Abruzzo e Molise, restituisce ai presenti la possibilità di convivenza fra ambienti parco e impiantistiche, porta ad esempio la realtà di Roccaraso che ricade in due parchi differenti. La sfida posta da Arturo Como ha bisogno di volontà e può essere raccolta, bisogna confrontarsi e concertarsi bene.

Antonino Salvia funzionario Ministero di Giustizia, segnala come Arturo Como, da privato cittadino spende la sua vita per lo Sci di Fondo, i comuni senza questi volontari non sarebbero quello che sono. Ai giovani ricorda che lo sport implica la capacità di rialzarsi dopo una caduta, fa comprendere che non importa chi si è, conta rispettare le regole, vince chi è corretto e dona il meglio di sé. Le regole sono garanzia di libertà per tutti. Lo sport nelle carceri è il primario trattamento rieducativo, come da dettame Costituzionale. Non si tralasci il sotteso per cui attraverso momenti sportivi organizzati tra detenuti ed esterni emerge che le azioni, quando si è liberi vanno sempre ponderate attentamente, la posta in gioco è la libertà.

Davide Ippolito esperto di reputazione da New York. I territori hanno una storia, una reputazione, una memoria collettiva che non può essere abbandonata. Questo convegno parte dallo sport perché le associazioni e le famiglie attraverso, lo Sci di Fondo, hanno forgiato un modo di stare al mondo. Lo Sci di Fondo è l’anima gentile ed economica dell’Alto Sangro, la sfida a cui si è chiamati è tutelare la reputazione territoriale, quale elemento competitivo e distintivo. Un territorio che dimostra preparazione, adattamento e visione diventa un luogo appetibile.

Mario Quaglieri Assessore Regionale. L’ Alto Sangro rappresenta il giusto equilibrio fra la montagna l’economia, il turismo e lo sport. Arturo Como e la sua forza hanno portato ad Itinerario di Convivenza, un pensiero profondo che dimostra conoscenza profonda di ciò che tratta. Lo Sci di Fondo in questi posti racchiude storia, entità, per questo la politica locale, dev’essere più presente “impari” a mordere, a pungolare gli enti superiori. L’Abruzzo è gemellato con lo sport, Castel di Sangro è la nostra Coverciano, si lavori tenendo a mente questo esempio.

Luigina D’amico dirigente scolastica Istituto Patini Liberatore de Panfilis la scuola è già una cerniera fra luoghi, realtà turistiche ed economiche. Tutto ciò che la scuola compone lo fa con i giovani e attraverso i giovani. Lo sport è uno dei veicoli che “allena” ad affrontare e a rispettare le sfide del mondo moderno e dinamico. Chi fa sport, produce meglio in termini di profitto.

Fra i premiati anche l’assessore regionale Mario Quaglieri

Angelo Caruso sindaco Castel di Sangro il futuro delle comunità non si traccia solo con il sentimento, serve integrazione e attenzione ai valori da salvare. La ragione che muove il mondo è l’interesse, si ponga al centro il bene primario, meno spettatori e più protagonisti. Alle strutture esistenti ne aggiungeremo altre, ma vanno animate dando ai luoghi vita e rispettabilità.

Sergio di Vito professore Arrigo Serpieri. Lo Sci di Fondo è una filosofia di vita, pone dinnanzi alle salite, insegna ad amare e a curare il territorio.

Francesco Longobardi presidente Medea associazione non governativa presso Camera dei Deputati. L’agenzia dello sport è uno strumento potentissimo per contrastare la devianza giovanile. Molti giovani sono stati tolti alla malavita, dallo sport e, hanno conseguito podi in differenti discipline. No allo sport reso profitto, sì allo sport come beneficio, come integrazione sociale. I genitori non costringano i figli a fare lo sport che aggrada loro. Lo sport ha unito nazioni in guerra. La famiglia torni al centro.

Ciro Borrelli esperto di meteorologia applicato al business, Arturo Como non difende solo uno sport, ma l’identità collettiva di Alfedena. Il cambiamento climatico esiste e cambia la nostra vita, quello che sta accadendo si può mitigare attraverso la trasformazione. Quello che Arturo Como chiede in termini di impiantistica leggera, moderna e compatibile è finalizzato a permettere ad Alfedena di restare sé stessa, pur evolvendosi. Non si lasci scivolare via quello di cui ci si compone. L’impegno di oggi è il testimone che si passa alla politica locale che, si auspica si adoperi per rendere reale questo sogno collettivo.

Etelwardo Sigismondi senatore della repubblica, recapita un toccante messaggio riconoscendo all’evento un valore culturale, civile e sportivo, che si fa punto di riferimento per l’intero Abruzzo.

Roberto di Jullo Maestro del Palio di Siena 2024 con una epistola artistica riconosce come lo sport accompagni la religiosità dell’esistere e apra le porte più recondite del vivere di comunità.

Onety Tapia Campione paralimpico impegnato nell’Europarlamento Europeo si dice contento del progetto portato avanti da Arturo Como per Alfedena, i progetti sportivi sono possibilità che emergono. Ripongo fiducia nel gruppo che Itinerario di Convivenza ha creato, soprattutto in vista di Milano Cortina 2026.

Itinerario di Convivenza, che ha originato, altresì la prima edizione dell’omonimo premio, riservato a persone che si sono distinte per meriti sportivi, sociali e militari, moderato dalla poetessa Cesira Donatelli, ha generato collaborazioni, nuove coscienze, possibilità, attestando che Arturo Como ed Alfedena sono sinonimi sentimentali.